YKS ek tercih sonucu sorgulama ÖSYM ekranı! Ek yerleştirme kılavuzu ile 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır?

YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS sistemi üzerinden ziyaret edilmeye başladı. Ek yerleştirme üniversite kayıtları için az bir zaman kala araştırmalar hız kazanırken kayıt yaptırmak için bekleyen adaylar YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 YKS ek tercih ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte yanıtlar…
YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILIR?
YKS ek yerleştirme kayıtları belli oldu. YKS ek tercih kayıtları, 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri, YKS ek tercih sonuçları elektronik kayıtları ise 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak henüz belli olmadı. Ancak YKS ek tercih elektronik kayıtları 25 Eylül tarihinde başlayacak.25 Eylül öncesinde YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
YKS EK TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS 2. EK YERLEŞTİRME SÜRECİ
ÖSYM kılavuzu ile paylaşılan bilgiler şöyle:
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.