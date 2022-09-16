YKS ek tercih sonucu sorgulama ÖSYM ekranı! Ek yerleştirme kılavuzu ile 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır?

YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı ÖSYM AİS sistemi üzerinden ziyaret edilmeye başladı. Ek yerleştirme üniversite kayıtları için az bir zaman kala araştırmalar hız kazanırken kayıt yaptırmak için bekleyen adaylar YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 YKS ek tercih ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte yanıtlar…