YKS EK TERCİH TAKVİMİ BEKLENİYOR! YKS ek tercih kılavuz açıklandı mı, tercih tarihleri belli oldu mu?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hedefi olan adaylar için ek tercih dönemi gündeme geldi. İlk tercihlerinde istedikleri bölüme yerleşemeyen öğrenciler, boş kalan kontenjanlarla ikinci bir şans elde edecek. Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra ÖSYM ek tercih kılavuzunu yayımlayacak. Peki, 2025 YKS ek tercih takvimi belli oldu mu ve başvurular ne zaman başlayacak?