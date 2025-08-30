YKS EK TERCİH TAKVİMİ BEKLENİYOR! YKS ek tercih kılavuz açıklandı mı, tercih tarihleri belli oldu mu?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hedefi olan adaylar için ek tercih dönemi gündeme geldi. İlk tercihlerinde istedikleri bölüme yerleşemeyen öğrenciler, boş kalan kontenjanlarla ikinci bir şans elde edecek. Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra ÖSYM ek tercih kılavuzunu yayımlayacak. Peki, 2025 YKS ek tercih takvimi belli oldu mu ve başvurular ne zaman başlayacak?
2025 YKS ek tercih sürecinin takvimi henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu ile üniversitelerde boş kalan kontenjanlara yönelik ikinci yerleştirme işlemleri başlayacak. Geçtiğimiz yıl ek tercih başvuruları Eylül ayının ilk günlerinde alınmıştı. Bu yıl için resmi duyuru yapılmadığından adayların gözleri ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.
2025-YKS ek yerleştirme süreci, ÖSYM tarafından yayımlanacak Ek Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda yürütülecek. Adaylar, tercih etmek istedikleri programları tıpkı ilk tercihlerde olduğu gibi ÖSYM'nin açacağı ek tercih ekranı üzerinden sisteme kaydedecek. Ayrıca, kılavuzda yer alan bilgiler aracılığıyla üniversitelerdeki boş kontenjanlar görüntülenebilecek.
Adaylar, 2025 YKS ek tercih başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek. Tercih işlemleri için adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday işlemleri sistemine giriş şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" adresine giriş yapmaları gerekiyor. İşlemler yalnızca çevrim içi olarak yapılacağından, adayların tercih süresi bitmeden başvurularını tamamlamaları büyük önem taşıyor.