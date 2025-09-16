YKS EK TERCİH TAKVMİ VE KILAVUZ 2025: YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman, ayın kaçında, kılavuzu yayımlandı mı?

İlk yerleştirmelerde herhangi bir bölüme giremeyen adaylar için YKS ek tercih dönemi yakından takip ediliyor. 2025 YKS ek tercih takvimi ve kılavuzu öğrenciler tarafından merak edilirken, ÖSYM'nin duyurusu bekleniyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak, başvuru süreci için kılavuz yayımlandı mı?