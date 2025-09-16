YKS EK TERCİH TAKVMİ VE KILAVUZ 2025: YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman, ayın kaçında, kılavuzu yayımlandı mı?

İlk yerleştirmelerde herhangi bir bölüme giremeyen adaylar için YKS ek tercih dönemi yakından takip ediliyor. 2025 YKS ek tercih takvimi ve kılavuzu öğrenciler tarafından merak edilirken, ÖSYM'nin duyurusu bekleniyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak, başvuru süreci için kılavuz yayımlandı mı?
YÖK Başkanı Özvar, yerleştirme sonuçlarının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini kaydederek, "Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum." ifadelerini kullandı.
YKS ek tercihler çin bekleyiş son bulmak üzere. YÖK, yerleşen öğrencilerin üniversite kayıt işlemleri için mazeretli kayıt tarihlerini duyurmuştu. Buna göre çeşitli gerekçelerle 1-5 Eylül tarihleri arasında üniversite kayıtlarını yaptıramayan adaylara 8-12 Eylül'de mazeret kayıt hakkı tanındı.
Kayıt sürecinin tamamen noktalanması ardından boş kalan kontenjanlar da belli oldu. Buna göre ÖSYM'nin 15-19 Eylül haftasın içerisinde süreci başlatması ön görülüyor.
YKS ek yerleştirme başvuru süreci kılavuzun yayımlanması ile başlıyor. Öğrenciler kılavuzda yer alan bölümlerin kontenjan ve taban puanlarını dikkate alarak en fazla 24 programdan oluşan tercih listeleri hazırlıyor.
Ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Kılavuzun 15-19 Eylül haftası içinde erişime sunulması beklenenler arasında.