Üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İlk tercihte herhangi bir önlisans veya lisans programına yerleşemeyen binlerce aday, YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları için tercihte bulunacak. Bu noktada YKS ek tercih yap ekranı ile işlemlerini gerçekleştirmeyi bekleyen adaylar, YKS ek tercih tarihleri için ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 2022 YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, üniversite tercihi nasıl yapılır? İşte ÖSYM 2022 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili bilgiler…
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih kılavuzu için bekleyişe geçti. Ancak ÖSYM tarafından 2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.
Adaylar, yayınlandığı takdirde YKS ek tercih kılavuzuna ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 YKS ek tercih tarihleri için henüz açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları, 31 Ağustos'ta açıklanmış ve ardından YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.
Üniversite kayıtları, bu yıl 22 Ağustos'ta başladı ve 26 Ağustos tarihi itibarıyla sona erdi. İlk tercihte ön lisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar, ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.
YKS ek yerleştirme için YKS boş kontenjanlar listesi dikkate alınacak.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti, 30,00 TL olarak belirlendi.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır