Üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İlk tercihte herhangi bir önlisans veya lisans programına yerleşemeyen binlerce aday, YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları için tercihte bulunacak. Bu noktada YKS ek tercih yap ekranı ile işlemlerini gerçekleştirmeyi bekleyen adaylar, YKS ek tercih tarihleri için ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 2022 YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, üniversite tercihi nasıl yapılır? İşte ÖSYM 2022 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili bilgiler…