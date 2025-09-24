YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE BOŞ KONTENJANLAR 2025: YKS ek tercihler ne zaman, üniversite boş kontenjanlar belli oldu mu?

2025 YKS ek tercih süreci için bekleyiş devam ediyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar gündeme gelirken, ilk yerleştirmede istediği bölüme giremeyen adaylar gözünü ÖSYM'nin açıklayacağı YKS ek tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, 2025 YKS ek tercihler başladı mı, boş kontenjan ve taban puan listesi yayımlandı mı? İşte YKS ek yerleştirme tarihleri ve üniversite boş kontenjanları hakkında son durum.
ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte tarihler netleşecek. Geçtiğimiz yıllarda ek tercih süreci genellikle ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından kısa süre sonra başlamıştı. 2025 YKS ek tercih başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Resmi takvim belli olduğunda adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruları takip edebilecek.
Adayların merakla beklediği ek tercih kılavuzu da henüz yayımlanmadı. Bu kılavuzda, boş kalan kontenjanlar, üniversite ve bölüm bazında tercih edilebilecek programlar yer alacak. Kılavuz yayımlandığında adaylar, "Ek tercih için hangi bölümler kaldı?" sorusunun yanıtını öğrenebilecek.
Ek tercih süreci başladığında adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek. Adayların tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kontenjan ve puan bilgilerini dikkatle incelemesi gerekiyor.
Üniversite adayları, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamladı.
Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da belli olacak. Ardından ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar için kılavuzu paylaşacak.
Diğer taraftan YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.
YKS ek tercih sonuçları, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar sonuçları, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sayfasından öğrenebilecek. Yerleşen adaylar üniversite kayıtlarını belirtilen tarihler arasında e-Devlet veya üniversiteler üzerinden gerçekleştirecek.