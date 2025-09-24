YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE BOŞ KONTENJANLAR 2025: YKS ek tercihler ne zaman, üniversite boş kontenjanlar belli oldu mu?

2025 YKS ek tercih süreci için bekleyiş devam ediyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar gündeme gelirken, ilk yerleştirmede istediği bölüme giremeyen adaylar gözünü ÖSYM'nin açıklayacağı YKS ek tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, 2025 YKS ek tercihler başladı mı, boş kontenjan ve taban puan listesi yayımlandı mı? İşte YKS ek yerleştirme tarihleri ve üniversite boş kontenjanları hakkında son durum.