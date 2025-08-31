YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? ÖSYM ile 2025 YKS ek tercih tarihleri, üniversite boş kontenjanlar ve taban puanları gündemde

YKS ek tercih kılavuzu ile ortaya çıkacak 2025 yılı yerleştirme işlemlerine göre üniversite boş kontenjanlar ve YKS taban puanları için geri sayım sürüyor. Eylül ayı başında ilk tercihte yerleşen adayların kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi ardından yapılması beklenen 2. tercih işlemlerinde ÖSYM tarafından adaylar ile buluşturulacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu bekleniyor. İşte, geçtiğimiz yıla ait YKS ek tercih takvimi:
ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Yine aynı kanal üzerinden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu ile netlik kazanacak detaylar arasında 2. tercih takvimi, boş kontenjanlar ve taban puanları var.
Geçtiğimiz yılın verilerine göre 6 Eylül tarihlerinde başlayan YKS ek tercihler için geri sayım sürüyor.
Üniversite 2. tercihleri dönemi öncesinde adayları bilgilendirmek ve listeler üzerinde etkili olacak sayısal verileri paylaşmak üzere hazırlanan YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
5 Eylül tarihi itibarıyla bitecek üniversite kayıt işlemleri sonrasında ortaya çıkacak sayısal veriler ışığında kılavuzun yayımlanması bekleniyor. Öncesinde açıklanan yerleştirme verileri şöyle:
YKS boş kontenjanlar üzerinde etkili olacak sayısal veriler şöyle:
- Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu, ön lisans kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 100 oldu
- Yeni açılan programların kontenjanlarının tamamı doldu
- Yükseköğretim Kurulunun istihdam odaklı dönüşüm kapsamında bu yıl hayata geçirdiği 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojiler tabanlı 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı
- Başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti
- Her beş adaydan biri ilk tercihine yerleşti. Adayların yüzde 42'si ilk üç tercihinden birini kazandı
İşte, sayısal verilere dair hazırlanan YKS tercih sonuçlarına ilişkin sayısal veriler:
2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu ile şekillenecek ek tercih listeleri ilk tercihte olduğu üzere ÖSYM tarafından açılan 2. tercih ekranına kaydedilecek. Bu kılavuz ile YKS boş kontenjan sorgulamaları gerçekleştirilecek.
Adaylar, 2025 YKS ek tercih işlemlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapacak.