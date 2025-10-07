YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? ÖSYM duyurdu: İşte 2025 üniversite kayıt tarihleri

2025 YKS ek tercih sonuçları, ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden erişime açıldı. Bir programa yerleşen adaylar için şimdi gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından paylaşılan akademik takvime göre ek yerleştirme kayıtları bu hafta başlayacak. Kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden elektronik ortamda veya üniversitelerde yüz yüze gerçekleştirilecek. İşte YKS ek tercih kayıt süreci ve adayların dikkat etmesi gereken detaylar...