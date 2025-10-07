Haberler Yaşam Haberleri YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? ÖSYM duyurdu: İşte 2025 üniversite kayıt tarihleri
Giriş Tarihi: 7.10.2025 14:36

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? ÖSYM duyurdu: İşte 2025 üniversite kayıt tarihleri

YKS ek tercih sonuçları açıklandı, şimdi sırada üniversite kayıt süreci var. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, ek yerleştirme sürecinde bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt tarihleri belli oldu. Kayıtlar hem e-Devlet üzerinden online hem de üniversitelerde şahsen yapılabilecek. Peki, YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, e-Devlet’ten nasıl yapılacak? İşte 2025 YKS ek yerleştirme kayıt takvimi ve detaylar…

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? ÖSYM duyurdu: İşte 2025 üniversite kayıt tarihleri

2025 YKS ek tercih sonuçları, ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden erişime açıldı. Bir programa yerleşen adaylar için şimdi gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından paylaşılan akademik takvime göre ek yerleştirme kayıtları bu hafta başlayacak. Kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden elektronik ortamda veya üniversitelerde yüz yüze gerçekleştirilecek. İşte YKS ek tercih kayıt süreci ve adayların dikkat etmesi gereken detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS 2025 ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Adaylar, "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebiliyor.
Yerleşen öğrenciler, ek tercih sürecinin ardından kayıt işlemlerini tamamlayarak 2025-2026 eğitim öğretim yılında üniversiteye adım atacak.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre;
ek yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıtlar 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.
E-Devlet üzerinden elektronik kayıt işlemleri ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILACAK?

E-Devlet kayıt işlemleri için adayların e-Devlet şifresi bulunması gerekiyor.
Kayıt işlemi sırasında sistem üzerinden "kayıt ol" butonuna tıklanarak bilgiler onaylanıyor.
E-Devlet'ten kayıt yapan adayların ayrıca üniversiteye gidip belge teslim etmesine gerek bulunmuyor.

ÜNİVERSİTE EK KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ek yerleştirme döneminde kayıt hakkı kazanan ancak belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar, bu haklarını kaybedecek.

Tarihleri kaçırmamak büyük önem taşıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? ÖSYM duyurdu: İşte 2025 üniversite kayıt tarihleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz