YKS EK TERCİH VE BOŞ KONTENJANLAR 2025: YKS üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı, taban puanları ne zaman belli olacak?

YKS boş kontenjanları ve üniversite taban puanlarına ilişkin sorgulamalar, adayların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. İlk tercih döneminde puanı hesaplanan 2 milyon 310 bin 599 adaydan 1 milyon 412 bin 734 kişi tercih yaptı ve 785 bin 186 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. İkinci tercih sürecinde belirleyici olacak en önemli verilerden biri ise YKS boş kontenjan listesi olacak. Peki, YKS boş kontenjanlar belli oldu mu?
Geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de başlayan YKS ek tercih süreci, bu yıl için henüz başlamış değil. 2. yerleştirme takvimine ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.
Adayların merakla beklediği YKS ek tercih kılavuzunda, boş kontenjanlar ve 2025 üniversite taban puanları da yer alacak. 5 Eylül'de sona erecek üniversite kayıt işlemlerinin ardından sürecin başlaması öngörülüyor.
2025 YKS boş kontenjanlar listesi henüz belli olmadı. Üniversite kayıtlarıyla birlikte sürecin hız kazanması bekleniyor. YKS taban puanları da yapılacak ek tercih listeleri üzerinde etkili olacak veriler arasında.
YÖK Başkanı Erol Özvar'ın yerleştirme sonuçları sonrası açıkladığı sayısal veriler ise şöyle:
YKS ek kontenjanlar açıklandı mı, boş kontenjan var mı soruları yanıt ararken kesin veriler öncesi yerleştirmeyle ortaya çıkan sayısal veriler değerlendiriliyor.
- Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu, ön lisans kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 100 oldu
- Yeni açılan programların kontenjanlarının tamamı doldu
- Yükseköğretim Kurulunun istihdam odaklı dönüşüm kapsamında bu yıl hayata geçirdiği 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojiler tabanlı 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı
- Başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti
- Her beş adaydan biri ilk tercihine yerleşti. Adayların yüzde 42'si ilk üç tercihinden birini kazandı
