YKS Ek Yerleştirme Taban Puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? Gözler YKS ek yerleştirme kılavuzunda!

YKS 2025 tercih sonuçlarının açıklandı şimdi ise gözler ek yerleştirme sürecine çevrildi. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS ek yerleştirme kılavuzu ile boş kontenjanlar ve taban puanlar netleşecek. Öğrenciler, kılavuz yayınlandığında ek yerleştirme başvurularını nasıl ve hangi tarihlerde yapabileceklerini öğrenecek. Peki, YKS Ek Yerleştirme taban puanları açıklandı mı?