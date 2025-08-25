YKS Ek Yerleştirme Taban Puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? Gözler YKS ek yerleştirme kılavuzunda!

YKS 2025 tercih sonuçlarının açıklandı şimdi ise gözler ek yerleştirme sürecine çevrildi. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS ek yerleştirme kılavuzu ile boş kontenjanlar ve taban puanlar netleşecek. Öğrenciler, kılavuz yayınlandığında ek yerleştirme başvurularını nasıl ve hangi tarihlerde yapabileceklerini öğrenecek. Peki, YKS Ek Yerleştirme taban puanları açıklandı mı?
YKS tercih sonuçları açıklandı ancak ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. 2024 yılında ek tercih kılavuzu 6 Eylül'de yayımlanmış, başvurular ise 6-11 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu geçmiş veriler ışığında, 2025 YKS ek tercih başvurularının da 8-13 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
YKS ek tercih kılavuzu üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte erişime açılıyor. Kılavuz, boş kalan kontenjanları, taban puanları ve ek yerleştirme kurallarını içerecek. Adayların, kılavuzu dikkatle inceleyerek tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda yapmaları büyük önem taşıyor.
Adaylar, 2025-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacak. Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.