YKS GEREKLİ BELGELER LİSTESİ 2022 I YKS için gerekli evraklar neler, sınavda kimlik belgesi yerine ne geçer, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Bu hafta sonu; 18-19 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve toplamda üç oturumu kapsayan 2022 YKS sınavı için gerekli belgeler arayışına çıkıldı. ÖSYM sınav kuralları doğrultusunda İstenilen belgeler dışında herhangi bir eşya sınav salonlarına alınmayacak. YKS gerekli belgeler listesi son kez kontrol ediliyor. Peki, YKS için gerekli evraklar neler, kimlik belgesi yerine neler geçer, YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte cevaplar…
YKS GEREKLİ BELGELER LİSTESİ 2022
1.SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.
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2.NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI T. C. KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORT
YKS KİMLİK BELGESİ YERİNE NELER GEÇER?
Adayların sınava girebilmeleri için 2022-YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi'nden başka, nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,
Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi de sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)
Bunların dışında; sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?
YKS 2022 sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar şeffaf pet şişe içinde sularını kendileri getirebilecek. Öte yandan sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak.