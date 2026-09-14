YKS şampiyonu TOGG ile ödüllendirildi

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sözel alanda Türkiye ikincisi ve eşit ağırlık alanında Türkiye üçüncü olan ve Boğaziçi Üniversitesi iktisat bölümüne giren Muammer Rasih Efe'ye okul bahçesinde düzenlenen törenle TOGG hediye edildi. Kadıköy Anadolu İmam Lisesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sözel alanda Türkiye ikincisi ve eşit ağırlık alanında Türkiye üçüncü olan Muammer Rasih Efe'ye okul bahçesinde düzenlenen törenle TOGG hediye etti. Okul bahçesinde düzenlenen törene Kültür ve turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, İstanbul Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk ile Muammer Rasih Efe, annesi Nefise babası Seyfullah Efe ile okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Boğaziçi Üniversitesi iktisat bölümünü kazanan Efe'yi annesi Nefise ve babası Seyfullah Efe de yalnız bırakmadı.

Törende konuşan Muammer Rasih Efe, "Gerçekten önemli başarıların arkasında insanın kendisinden öte bir ideale bağlanması zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu ailemizi memnun etmek olabilir, bu okulumuzun başarısı olabilir. İşin sonunda bu Allah rızasına bağlanacaktır. Ama eğer böyle bir idealimiz, bir amacımız yoksa, sonuç olarak bu kadar bağlılık ve istikrar istenen bir amaçla sabit kalamama durumu olabiliyor. O yüzden okulumuzu sevin arkadaşlar, okulumuza sahip çıkın. Ben gururlu bir Kadıköylüyüm, artık mezunum" dedi.

BAŞARISI TOGG İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden YKS'de ilk 100 giren 3 öğrenciye telefon, sözel alanda Türkiye ikincisi ve eşit ağırlık alanında Türkiye üçüncü olan Muammer Rasih Efe'ye yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen TOGG otomobil hediye edildi. Efe, anne ve babasıyla birlikte otomobile bindi.