Haberler Yaşam Haberleri YKS SINAVINDA NELER YASAK 2022? YKS sınavında Oje yasak mı, küpe, para akbil ile girilebiliyor mu? Üniversite sınavına bu eşyalarla girmeniz yasak!
Giriş Tarihi: 17.6.2022 20:56 Son Güncelleme: 17.6.2022 20:56

YKS SINAVINDA NELER YASAK 2022? YKS sınavında Oje yasak mı, küpe, para akbil ile girilebiliyor mu? Üniversite sınavına bu eşyalarla girmeniz yasak!

YKS SINAVINDA NELER YASAK 2022? YKS sınavında Oje yasak mı, küpe, para akbil ile girilebiliyor mu? Üniversite sınavına bu eşyalarla girmeniz yasak!

YKS sınavı yarın ve birçok aday sınava hangi eşyalarla girip giremeyeceğini soruyor. Tüm hayatlarını etkileyecek bu sınava küpe, bozuk para ve akbil ile girebilirler mi bunu düşünüyorlar. Telefonumu nereye bırakırım, telefon ile girebilir miyim soruları kafalarında meşgul oluyor. Yeni kulağını deldiren bazı adaylar, küpe ile sınava girebilir miyim sorusunun cevabını merak ediyor. YKS oje ile girilir mi yasak mı sorusu da önemli konular arasında. İşte detaylar!

YKS'de oje yasak mı? Üniversite sınavına saatler kaldı. ÖSYM hangi aletlerle sınava girmenin yasak olduğunu belli eden bir paylaşımda bulundu. Milyonlarca genç YKS'ye girerken neler getirilir sorusunu soruyor. ÖSYM YKS'de giyim kıyafet kuralı var mı? Üniversite sınavına girerken telefon, para götürülür mü? soruları yöneltiliyor. İşte YKS'ye girerken yasak olan eşyalar

YKS OJE YASAK MI?

YKS sınavında oje yasağı bulunmuyor. Ojeli tırnağa sahip adaylar sınava rahatlıkla giriş yapabiliyor.

YKS GİYİM YASAĞI VAR MI?

Adaylar dilediğinde giyinip sınava girebilirler. Giyim yasağı bulunmuyor.

YKS CEP TELEFONU İLE GİRİLEBİLİYOR MU?

YKS'ye cep telefonu ile girmek yasaktır. Tek gelen vatandaşlar cep telefonlarını bir köşeye bırakmalılar.

YKS KÜPE İLE GİRİLİR Mİ?

Sınava kolye, küpe, bilezik ve yüzük gibi aksesuarlar ile girmek yasaktır.

YKS AKBİL İLE GİRİLİR Mİ?

YKS'ye hiçbir ulaşım kartı ile girmek mümkün değildir.

YKS YASAK OLAN EŞYALAR LİSTESİ

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

- Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saative her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

- Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

- Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

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YKS SINAVINDA NELER YASAK 2022? YKS sınavında Oje yasak mı, küpe, para akbil ile girilebiliyor mu? Üniversite sınavına bu eşyalarla girmeniz yasak!
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