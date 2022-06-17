YKS SINAVINDA NELER YASAK 2022? YKS sınavında Oje yasak mı, küpe, para akbil ile girilebiliyor mu? Üniversite sınavına bu eşyalarla girmeniz yasak!

YKS'de oje yasak mı? Üniversite sınavına saatler kaldı. ÖSYM hangi aletlerle sınava girmenin yasak olduğunu belli eden bir paylaşımda bulundu. Milyonlarca genç YKS'ye girerken neler getirilir sorusunu soruyor. ÖSYM YKS'de giyim kıyafet kuralı var mı? Üniversite sınavına girerken telefon, para götürülür mü? soruları yöneltiliyor. İşte YKS'ye girerken yasak olan eşyalar
YKS sınavında oje yasağı bulunmuyor. Ojeli tırnağa sahip adaylar sınava rahatlıkla giriş yapabiliyor.
YKS'ye cep telefonu ile girmek yasaktır. Tek gelen vatandaşlar cep telefonlarını bir köşeye bırakmalılar.
Sınava kolye, küpe, bilezik ve yüzük gibi aksesuarlar ile girmek yasaktır.
YKS'ye hiçbir ulaşım kartı ile girmek mümkün değildir.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
- Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saative her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
- Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
- Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
- Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.