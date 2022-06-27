YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.



Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:



Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

TYT puanı ve başarı sırası



varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları



Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)



Yerleştirme puanları ve başarı sıraları