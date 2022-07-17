YKS taban puanları 2022 ÖSYM ile açıklandı mı? Bu sene YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Üniversite taban puanları 4 yıllık ve 2 yıllık seçenekleri ile erişime açılmasının ardından tercih işlemleri gerçekleştirecek. YKS tercih kılavuzu ile yapılacak işlemleri bekleyen adaylar YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırıyor. Açıklanacak listenin ardından puanları ile ilgili üniversitelere tercihte bulunacak aday öğrenciler için geri sayım başladı. Peki, ÖSYM ile 2 yıllık ve 4 yıllık YKS taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 üniversite taban puanları sorgulama…