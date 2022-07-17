YKS taban puanları 2022 ÖSYM ile açıklandı mı? Bu sene YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Üniversite taban puanları 4 yıllık ve 2 yıllık seçenekleri ile erişime açılmasının ardından tercih işlemleri gerçekleştirecek. YKS tercih kılavuzu ile yapılacak işlemleri bekleyen adaylar YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırıyor. Açıklanacak listenin ardından puanları ile ilgili üniversitelere tercihte bulunacak aday öğrenciler için geri sayım başladı. Peki, ÖSYM ile 2 yıllık ve 4 yıllık YKS taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 üniversite taban puanları sorgulama…
2022 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2022 YKS üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Üniversitelerin taban puanlarının 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan edilmesi ile belli olması bekleniyor.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS tercih kılavuzu ile belli olması beklenen Üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Sonuç açıklanma tarihi olan 20 Haziran tarihi ardından açıklanması bekleniyor.
Geçen senenin YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için...
YKS TABAN PUANLARI 2021
YKS taban puanları geçen sene için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden bakılıyor. Geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları bu sistem üzerinden sorgulanıyor:
YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ