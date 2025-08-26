YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2025 || ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

YKS 2025 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite taban puanları da açıklığa kavuştu. ÖSYM, 2-4 yıllık programların bu yılki en düşük taban puanlarını yayımladı. Tercih listelerindeki hiçbir bölüme yerleşemeyen adaylar, ek tercihlerini 2025 YKS Üniversite taban puanları ve kontenjan bilgilerine göre gerçekleştirecek. İşte YKS Üniversite taban puanları ve kontenjanlar…
2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 09.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Üniversite kesin kayıt işlemleri bu yıl 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlerin ardından YKS ek tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanması ve ek tercihlerin alınması bekleniyor.
2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanları da netlik kazandı. ÖSYM, bu yıl 2-4 yıllık programlarda en düşük taban puanları yayımladı. Tercihlerinde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercihlerini 2025 YKS üniversite taban puanları ve kontenjan bilgilerine göre gerçekleştirebilecek. İşte 2025 YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ