YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2025 || ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2025

2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanları da netlik kazandı. ÖSYM, bu yıl 2-4 yıllık programlarda en düşük taban puanları yayımladı. Tercihlerinde herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercihlerini 2025 YKS üniversite taban puanları ve kontenjan bilgilerine göre gerçekleştirebilecek. İşte 2025 YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ