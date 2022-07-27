YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR!

YKS 2022 tercih kılavuzu ile belli olan tarihlerde özellikle üniversite tercihleri son günü merak ediliyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercih tarihleri şöyle:

27 Temmuz 2022 (bugün) - 5 Ağustos 2022 Cuma

Yaklaşık iki hafta sürecek YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

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