Haberler Yaşam Haberleri YKS TERCİH KILAVUZU YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU: 2022 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman başlıyor – bitiyor? YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.7.2022 00:48

YKS TERCİH KILAVUZU YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU: 2022 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman başlıyor – bitiyor? YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından duyuruldu ve öğrenciler şimdiden YKS tercihleri ne zaman başlıyor sorusunu yöneltmeye başladı. Üniversite taban puanları yayımlandığından beri öğrenciler üniversite tercihleri için sıralama yapıp duruyorlar. Üniversite tercihleri çok yakında başlayacak ve 1 haftadan az biraz daha sürecek. YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu içinse ÖSYM’den cevap bekleniyor. YKS tercih kılavuzu YÖK Atlas tercih robotu ile öğrenciler en optimal üniversite tercihlerini yapacaklar. İşte 2022 YÖK ATLAS ile YKS tercih kılavuzu!

YKS TERCİH KILAVUZU YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU: 2022 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman başlıyor – bitiyor? YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖK ATLAS YKS tercih kılavuzu yayımlandı ve artık öğrenciler kesin kayıt tarihleri ile YKS tercihleri ne zaman başlayacak sorusunun cevabını biliyorlar. YÖK Atlas tercih sihirbazı 2022 ile ve böylece üniversite tercihleri öğrenciler için daha da rahat oluyor. Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları TYT, AYT ve YDT bölümleri için görülebiliyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri için öğrenciler üniversite tercihlerinde şanslarını deneyecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar!

SON DAKİKA | YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından duyurdu;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır. Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden Tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Adaylar, erişime açılacak olan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK'e elektronik ortamda iletilecektir.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

2022-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2022 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

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YKS TERCİH KILAVUZU YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU: 2022 ÖSYM YKS tercihleri ne zaman başlıyor – bitiyor? YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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