YKS TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! osym.gov.tr ile 2025 YKS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 YKS tercih sonuçları için heyecan sürüyor. 21-22 Haziran'da gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınavlarının ardından YKS sonuçları 19 Temmuz'da ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Şimdi ise adayların gözü üniversite yerleştirme sonuçlarında. YKS 2025 tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi sitesi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden ve mobil uygulama aracılığıyla erişime açılacak. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte 2025 YKS tercih/yerleştirme sonuçları için sorgulama ekranı ve merak edilen tüm ayrıntılar...