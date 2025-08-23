YKS TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! osym.gov.tr ile 2025 YKS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 YKS tercih sonuçları için heyecan sürüyor. 21-22 Haziran'da gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınavlarının ardından YKS sonuçları 19 Temmuz'da ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Şimdi ise adayların gözü üniversite yerleştirme sonuçlarında. YKS 2025 tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi sitesi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden ve mobil uygulama aracılığıyla erişime açılacak. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte 2025 YKS tercih/yerleştirme sonuçları için sorgulama ekranı ve merak edilen tüm ayrıntılar...
YKS 2025 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla görüntüleyebilecek.
YKS 2025 ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, YKS 2025 tercih süreci 1-13 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.
Tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre ise üniversitelere yerleşen adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak. Dolayısıyla tercih sonuçlarının da kayıt sürecinden önce açıklanması bekleniyor. Bu nedenle adayların YKS yerleştirme sonuçlarına Ağustos ayının son günlerinde erişebileceği öngörülüyor.
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. E-kayıt işlemleri ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, gerekli belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayarak belirtilen süre içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekmektedir. Belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar, kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yaptıran öğrenciler ise üniversitelerinin duyurduğu belge ve tarihler doğrultusunda işlemlerini sürdüreceklerdir.