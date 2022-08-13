Haberler Yaşam Haberleri YKS tercih sonuçları 2022 ÖSYM sonuç sisteminde olacak! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 13.8.2022 13:56 Son Güncelleme: 13.8.2022 13:59

YKS tercih sonuçları 2022 ÖSYM sonuç sisteminde olacak! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama

YKS tercihleri 5 Ağustos 2022 tarihinde son buldu. Sırada üniversite yerleştirme sonuçları yer alıyor. Adaylar sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden YKS tercih sonuçları sorgulama işlemlerine devam ediyor. Üniversite kayıt tarihleri öncesinde ÖSYM’den gelecek son dakika açıklaması ile duyurulacak üniversite tercih sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar her gün YKS tercih sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada geçen senenin tarihleri de araştırılıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte yanıtlar…

YKS tercih sonuçları 2022 ÖSYM sonuç sisteminde olacak! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama

YKS tercih sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor! ÖSYM sonuç açıklama sistemi ile duyurulacak üniversite yerleştirme sonuçları üniversite kayıt tarihleri öncesinde adaylarla paylaşılacak. Sonuçların ardından sırasıyla ek tercih ve kayıt dönemi bekleniyor. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM AİS girişleri sıklaştı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte detaylar…

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçları genelde 15 gün içerisinde duyuran ÖSYM'nin en geç 20 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.

YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için Belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu kapsamında ek tercihlere dair detaylar da paylaşıldı.

Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar üniversite tercih sonuçları ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.

Tarih henüz belli olmadı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

YKS tercih sonuçları ÖSYM açıklama yapdığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapılabilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS tercih sonuçları 2022 ÖSYM sonuç sisteminde olacak! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA