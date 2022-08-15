ÖSYM tarafından aktarılan bilgiye göre üniversite yerleştirme sonuçları (YKS tercih sonuçları) bu sabah açıklandı. Üniversite hayali kuran öğrenciler ve onların aileleri büyük bir merakla üniversite tercih sonuçları hakkındaki gelişmeleri takip ediyordu. Ağustos ortasında tercihler sona ermişti. Adaylar ÖSYM AİS üzerinden tercihlerine ilişkin sonuca erişim sağlayabiliyor. Peki, YKS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ÖSYM AİS ile YKS tercih sonucu sorgulama öğrenme ekranı ve tüm detaylar...
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.
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SON DAKİKA: YKS üniversite tercih sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM 2022 YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı | Video
ÖSYM BAŞKANI ÖZVAR'DAN YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLAMASI
YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. YKS sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Özvar, gençleri tebrik etti.
YÖK'te veriye dayalı attıkları adımların meyvesini verdiğini ifade eden Özvar, YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu kaydetti.
KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarının boş kontenjanlarının geçen yıl 164 bin civarında olduğunu, bu yıl bu sayının 13 bine kadar düştüğünü not düşen YÖK Başkanı Özvar, YKS'de barajın kaldırılması ve sınav süresinin uzatılması gibi değişikliklerin üniversiteleri daha ulaşılabilir hale getirdiğini belirtti.
Gelecek yıllarda daha kapsayıcı bir sisteme geçerek kamu kaynaklarının etkin kullanımı için planlamalara devam edeceklerini vurgulayan Özvar, şunları aktardı:
"Rekabetçi ve eleyici bir sistemimiz olduğu için öğrencilerin niteliği konusunda kaygımız olmamalı. 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti. YÖK olarak, yerleşen öğrencilerimizin daha iyi koşullarda ve daha nitelikli eğitim almaları için planlamalarımıza devam ediyor, sistemi tüm yönleri ile iyileştirmeye çalışıyoruz."
2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.
YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için Belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.