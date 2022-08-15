SON DAKİKA: YKS üniversite tercih sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM 2022 YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı | Video

Üniversite yerleştirmelerine ilişkin YKS tercih sonuçları, yeni haftanın ilk gününde odak noktasıydı. Milyonlarca aday puanlarını göz önünde bulundurarak belirlenen tarihler aralığında ÖSYM aracılığı ile tercihlerini tamamladı. Hal böyleyken sonuçların açıklanacağı o tarih için de geri sayım başladı. Beklenen açıklama ise az önce geldi. “2022 YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?” sorusu ise bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Üniversite YKS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...