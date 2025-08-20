YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (sonuc.osym.gov.tr): 2025 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Yüz binlerce adayın beklediği 2025 YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. TYT, AYT ve YDT puanlarıyla tercih yapan öğrenciler, üniversite yerleştirme sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sonuçlar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle erişilebilecek. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, 2025 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.
YKS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.
YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 1-5 Eylül tarihleri arasından gerçekleştirecek.
YKS tercih sonuçlarının bu tarihten önce adaylara duyurulması bekleniyor.
YKS 2025 üniversite yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla ilan edilecek.
Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri