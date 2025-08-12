Haberler Yaşam Haberleri YKS tercihleri bitti mi, ne zaman sona eriyor? ÖSYM duyurdu! 2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.8.2025

Yükseköğretm Kurumları Sınavı(YKS) tercih süreci sona eriyor. 1 Ağustos'ta başlayan tercihler için gözler sonuç tarihine çevrildi. 2 ve 4 yıllık bölümler için üniversite tercihi yapan adaylar şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağına odaklandı. Peki, YKS tercihleri bitti mi, ne zaman sona eriyor? 2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, üniversitelere kayıt tarihleri ve ek yerleştirme süreci de merak konusu oldu. Tercih süreci sona ererken, sonuçların açıklanacağı tarih de araştırılıyor. Tercihler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) değerlendirmeleri sonucunda ilan edilecek. Peki, 2025 YKS tercihleri bitti mi? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

2025 YKS TERCİHLER İÇİN SON GÜN

ÖSYM tarafından ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak en fazla 24 adet kurum yazarak tercih yapılabiliyor. Tercih süreci 1 Ağustos'ta başladı ve 13 Ağustos'ta son bulacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 tercihleri 25 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları da 9 günün ardından 13 Ağustos'ta ilan edilmişti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan akademik takvime göre, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda, YKS tercih sonuçlarının en geç 1 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2025 ek tercihler, tercih sonuçları ardından yapılacak okul kayıtlarının akabinde başlayacak. 2024 ek tercihleri 6-11 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Bu zaman zarfı dikkate alındığında ek tercih sürecinin Eylül ayı başında başlaması bekleniyor.

