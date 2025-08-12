YKS tercihleri bitti mi, ne zaman sona eriyor? ÖSYM duyurdu! 2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, üniversitelere kayıt tarihleri ve ek yerleştirme süreci de merak konusu oldu. Tercih süreci sona ererken, sonuçların açıklanacağı tarih de araştırılıyor. Tercihler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) değerlendirmeleri sonucunda ilan edilecek. Peki, 2025 YKS tercihleri bitti mi? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
ÖSYM tarafından ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak en fazla 24 adet kurum yazarak tercih yapılabiliyor. Tercih süreci 1 Ağustos'ta başladı ve 13 Ağustos'ta son bulacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan akademik takvime göre, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda, YKS tercih sonuçlarının en geç 1 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.