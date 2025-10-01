YKS üniversite ek tercih sonuç tarihi 2025: YKS ek tercih (ek yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2025 YKS ek tercih sonuçları, üniversiteye yerleşmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için ek tercih süreci başlatılmış, öğrenciler bu fırsatla son kez tercih yapmıştı. 30 Eylül'de tamamlanan ek tercih işlemlerinin ardından şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman ilan belli olacak?
2025 YKS ek tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 YKS ek tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuza göre YKS ek tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te başladı ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler için ek kayıt süreci başlayacak.
YÖK tarafından üniversite ek kayıt süreçleri genellikle ek tercih sonuçlarının açıklanmasından bir hafta sonra alınmaya başlıyor.
Buna göre; 2025 YKS ek tercih kayıtlarının bu yıl ek ekim ayının 3. haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.