YKS tercih sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) | YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite yerleştirme sonuçları için kritik hafta geldi. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre yükseköğrenim kurumlarına kayıt işlemleri 1-5 Eylül'de başlayacak. Özellikle şehir dışından kayıt yaptıracak adayların erken hareket etmesi için sonuçların daha önceden açıklanması gerekiyor.

ÖSYM herhangi bir sonuç takvimi yayınlamazken sonuçların en geç 25 Ağustos tarihine kadar erişime açılması bekleniyor. "YKS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu hem ÖSYM'nin sosyal medya hesabından hem de resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.

Sorgulama ekranı aktifleştirildikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sisteme giriş yapabilecek. Şifrelerini unutan adaylar, ÖSYM'nin web sitesi üzerinden "şifremi unuttum" seçeneğiyle yeni şifre edinebilirler. Alternatif olarak adaylar e-Devlet şifreleriyle de sonuç sorgulama ekranına giriş yapabilirler. Aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirsiniz.