YKS tercih sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) | YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?

YKS maratonunun ardından gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Üniversite kayıt süreci öncesinde adayların yerleştirme sonuçlarını öğrenmesi büyük önem taşıyor. ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden adaylar, tercih ettikleri üniversitelere yerleşip yerleşemediklerini görüntüleyebilecek. Peki, YKS 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Üniversite yerleştirme sonuçları için kritik hafta geldi. ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre yükseköğrenim kurumlarına kayıt işlemleri 1-5 Eylül'de başlayacak. Özellikle şehir dışından kayıt yaptıracak adayların erken hareket etmesi için sonuçların daha önceden açıklanması gerekiyor.
ÖSYM herhangi bir sonuç takvimi yayınlamazken sonuçların en geç 25 Ağustos tarihine kadar erişime açılması bekleniyor. "YKS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu hem ÖSYM'nin sosyal medya hesabından hem de resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.
Sorgulama ekranı aktifleştirildikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sisteme giriş yapabilecek. Şifrelerini unutan adaylar, ÖSYM'nin web sitesi üzerinden "şifremi unuttum" seçeneğiyle yeni şifre edinebilirler. Alternatif olarak adaylar e-Devlet şifreleriyle de sonuç sorgulama ekranına giriş yapabilirler. Aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirsiniz.
Üniversite kazanan adaylar hem elektronik hem de şahsen kayıt yapabilecek. e-Devlet üzerinden online (elektronik) kayıtlar 1-5 Eylül tarihinde alınacak. Şahsen kayıt işlemleri ise üniversitelere göre farklılık gösterebiliyor. Bu durumda bilgileri kontrol etmeniz gerekebilir.
Üniversitelere kayıt hakkı kazanan binlerce aday Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan burs (kredi) ve yurt imkanlarından yararlanmak istiyor. Her yıl yurt başvuruları daha önce alınıyor. Özellikle şehir dışından gelecek öğrencilerin ilk tercihleri devlet yurtları oluyor.
Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 20-24 Ağustos tarihlerinde alınmıştı. Bu yılda sonuçlar erişime açıldıktan 1 hafta sonra KYK yurt başvurularının alınması bekleniyor.
Burs başvuruları ise genellikle akademik eğitim başladıktan sonra alınıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında burs müracaatları 8-13 Ekim'de alındı. Bu yılda benzer şekilde en geç Ekim ayı sonuna kadar burs başvurularının başlaması öngörülüyor.
Burs başvurusu yapan adaylar aynı zamanda kredi için de başvuru yapmış oluyor. Ayrıca adayların ikinci bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Burs kazanan adaylar geri ödemesiz burs alırken kredi ise geri ödemeli olarak veriliyor.