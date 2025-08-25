YKS yerleştirme istatistikleri açıklandı mı, kaç kişi yerleşti? YÖK 2025 YKS istatistikleri belli oldu mu?

YKS sonucu ile üniversitelere kaç kişinin yerleştiği merak konusu oluyor. Geçtiğimiz yıl ilk tercihlerde 987 binin üzerinde adayın yerleştirmesi yapılırken bu yılki ilk tercihlerde kaç adayın kayıt hakkı kazandığı merak ediliyor. Peki, YKS yerleştirme istatistikleri açıklandı mı, kaç kişi yerleşti? İşte YÖK 2025 YKS istatistikleri;
YKS YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ BELLİ OLDU!
Erol Özvar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada güncel istatistikleri paylaştı;
"Sevgili adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz.
Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu.
Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti.
Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı.
Tüm gençlerimizi kutlar, sonuçların hayırlı olmasını dilerim."