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Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:52

YKS yolunda acı kaza: Ahmet İnal yaşam mücadelesini kaybetti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Ahmet İnal yaşamını yitirdi. Gaziantep Karkamış'ta yaşanan kazada aracı kullanan Fatih İnal da yaşamını yitirmişti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
YKS yolunda acı kaza: Ahmet İnal yaşam mücadelesini kaybetti
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Karkamış ilçesine bağlı Soylu Mahallesi yakınlarında 20 Haziran günü meydana gelen kazada, Fatih İnal yönetimindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet İ. idaresindeki TIR ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan ve YKS'nin TYT oturumuna katılmak üzere Nizip'e gitmekte olan sürücü Fatih İnal ile yolcu Ahmet İnal ağır yaralandı.

Kazanın ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatih İnal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi hastanede devam eden Ahmet İnal da kazadan 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Ahmet İnal'in ölümüyle kazadaki can kaybı ikiye çıkarken, kazadan sonra yakalann TIR sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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YKS yolunda acı kaza: Ahmet İnal yaşam mücadelesini kaybetti
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