Haberler Yaşam Haberleri YKS yolunda kahreden kaza! Mehmet Fatih İnal'ın görüş açısını minibüs kapatmış
Giriş Tarihi: 21.06.2026 20:23

YKS yolunda kahreden kaza! Mehmet Fatih İnal'ın görüş açısını minibüs kapatmış

Gaziantep'te YKS'ye girmek için kuzeniyle birlikte şehir merkezine giderken kazada can veren 19 yaşındaki Mehmet Fatih İnal'ın görüş açısını kapatan minibüs nedeniyle gelen aracı görmediği ortaya çıktı. Evin tek erkek çocuğu olan Fatih İnal'ın özel bir hastanede fizik tedavi teknikeri olarak çalıştığı öğrenildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
YKS yolunda kahreden kaza! Mehmet Fatih İnal’ın görüş açısını minibüs kapatmış
  • ABONE OL

19 yaşındaki Mehmet Fatih İnal, kuzeni Ahmet İnal ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumuna yetişmek için Nizip ilçesine giderken Karkamış ilçesinin kırsal Soylu Mahallesi yakınlarındaki kavşakta Ahmet A. idaresindeki TIR'la çarpıştı. Feci kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 2 kuzenden araç sürücüsü Mehmet Fatih İnal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih İnal'ın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Akçaköy mahallesinde toprağa verildi.

Öte yandan kazadan sonra ortaya çıkan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde kavşakta dönüşü kaçıran bir minibüsün geri manevra yaparken sağdan gelen otomobilin görüş açısını kapattığı ve sürücü İnal'ın TIR'ı göremediği ortaya çıktı. Evin tek erkek çocuğu olan Fatih İnal'ın özel bir hastanede fizik tedavi teknikeri olarak çalıştığı öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GAZİANTEP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS yolunda kahreden kaza! Mehmet Fatih İnal'ın görüş açısını minibüs kapatmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA