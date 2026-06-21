YKS yolunda kahreden kaza! Mehmet Fatih İnal’ın görüş açısını minibüs kapatmış

19 yaşındaki Mehmet Fatih İnal, kuzeni Ahmet İnal ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumuna yetişmek için Nizip ilçesine giderken Karkamış ilçesinin kırsal Soylu Mahallesi yakınlarındaki kavşakta Ahmet A. idaresindeki TIR'la çarpıştı. Feci kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 2 kuzenden araç sürücüsü Mehmet Fatih İnal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatih İnal'ın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Akçaköy mahallesinde toprağa verildi.

Öte yandan kazadan sonra ortaya çıkan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde kavşakta dönüşü kaçıran bir minibüsün geri manevra yaparken sağdan gelen otomobilin görüş açısını kapattığı ve sürücü İnal'ın TIR'ı göremediği ortaya çıktı. Evin tek erkek çocuğu olan Fatih İnal'ın özel bir hastanede fizik tedavi teknikeri olarak çalıştığı öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör