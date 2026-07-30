YKS’de 186 derece

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) ortaöğretim yurtları ile burs programlarından destek alan kız öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 186 derece kazandı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim kurumlarında eğitim gören ve TÜRGEV'in ortaöğretim yurtları ile burs programlarından destek alan 145 öğrenciden 100'ü sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde toplam 186 derece elde etti. Bunların 43'ü ilk 10 bine girdi. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan ve TÜRGEV'in Kartal Hayriye Cemal Gülbaran Ortaöğretim Yurdu'nda kalan Hanne Hifa Akkuş, sözelde 5., eşit ağırlıkta ise 12. olarak iki farklı puan türünde ilk 100'e giren tek öğrenci oldu. Aynı yurtta kalan Beyza Özyurt sözel puan türünde 31. olurken, Şeydanur Gündoğdu dil puan türünde 32. sırada yer aldı. Üsküdar Zekiye Gönenç Ortaöğretim Yurdu'nda kayıtlı 47 öğrenciden 15'i sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde toplam 20 derece elde etti. Yurdun en yüksek derecesini eşit ağırlık puan türünde 315. olan Saliha Akar'dan gelirken, Meryem Rana Karaman sözel puan türünde 682. oldu.

'GENÇ KIZLARIN EĞİTİM YOLCULUĞUNA EŞLİK ETMEK EN BÜYÜK KAZANIMLARIMIZDAN'

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, insan yetiştirmenin istikbal meselesi olduğunu belirterek, "Dün bize 'Kızım okuyabilecek mi?' diye soran ailelerin, bugün çocuklarının başarısıyla gurur duyduğuna şahitlik etmek, 30 yıldır neden bu yolda yürüdüğümüzü anlatmaya yetiyor. Bu başarı, her şeyden önce Milli Eğitim Bakanlığımızın, öğrencilerimizin eğitim gördüğü okulların, fedakârca emek veren öğretmenlerimizin, ailelerimizin ve azimle çalışan gençlerimizin ortak emeğinin ürünüdür. TÜRGEV olarak biz de genç kızlarımızın eğitim yolculuğuna eşlik edebilmiş olmayı en büyük kazanımlarımızdan biri olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör