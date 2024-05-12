YKS’de motivasyon artırmanın formülleri: Renkli kalemlerle çalışın üniversiteleri ziyaret edin

8-9 Haziran tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yalnızca 25 gün kaldı. YKS; adayların akademik yeterliliğinin yanı sıra, sınav yönetimi becerilerini sağlayan psikolojik sağlamlıklarını da ölçen bir sınav. Bundan dolayı sınava hazırlık ve sınav sürecinde adaylar kendilerini ne kadar iyi motive ederlerse sınav yönetimini de o kadar iyi sağlarlar. Örneğin; hedeflenen üniversiteyi ziyaret etmek, renkli kalem ve not kağıtlarıyla ders çalışmayı eğlenceli hale getirmek, sınav kitapçıklarındaki soru dağılımına hakim olmak gibi formüller başarıyı artırmanıza yardımcı olacaktır. SEV Amerikan Koleji (SAC) Yurt İçi Üniversite Danışmanlığı ve Ölçme Değelendirme Birimleri Uzmanları motivasyon artıracak önerileri şöyle sıraladı:Ders çalışmayı tekdüze bir halden çıkarıp sadece kitap ve notları okumak yerine eğlenceli bir hale getirmek motivasyonunuzu arttırmada etkin rol oynayacaktır. Renkli kalemler, renkli not kâğıtları, haritalar, çeşitli görsel objeler ile çalışma yönteminizi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Sınav sorularını çözerken; bulmaca çözüyormuş gibi ya da kendi öğrendiklerinizi değerlendiğiniz bir bilgi yarışması gibi duruma yaklaşabilirsiniz.Sınava kalan sürede ders tekrarı yaparken kendi öğrenme stilinize uygun olarak çalışmak sizin için çok daha verimli olacaktır. Eğer görsel ve işitsel öğrenme odaklıysanız; ders tekrarlarınızı görsel ve işitsel uyaranlar içeren, öğrendiklerinizin daha çok zihninizde kalmasına yarayacak çeşitli dijital kaynak, video veya ses kayıtları ile yapabilirsiniz.Sınav sorularının kitapçıklardaki dağılımı, belli yüzdelik orandadır. Soruların yüzde 10'u çok kolay, yüzde 20'si kolay, yüzde 40'ı orta, yüzde 20'si zor ve yüzde 10'u çok zor olacak şekilde dağılım gösterir. Buradaki "zor/ çok zor" ifadeleri sizi korkutmasın. Soruların niteliği kişiye göre değişiklik gösterir; sınav konularına hâkim olanlara bu kavram çok büyük bir anlam ifade etmeyecektir.