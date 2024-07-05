YKS’nin en genç ve en yaşlı adayları buluştu

ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 85 yaşındaki en yaşlı aday Mustafa Taşbaş ve 15 yaşındaki en genç aday Elif Koçak ile bir araya geldi. Ersoy, ÖSYM'de gerçekleşen görüşmede, adayları tebrik etti. Bu yıl YKS'nin TYT oturumuna 3 milyondan fazla adayın başvurduğunu, 10 bine yakın okul ve 175 bin salonda gerçekleştirilen sınavda, sahadakilerle birlikte bir milyona yakın görevlinin yer aldığını aktaran Ersoy, "Şu anda da sınavın optik okumalar kısmını tamamladık. 17 Temmuz gibi de sınavın sonuçlarını tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Bu sene 60'a yakın sınav yapacağız, sınavlarda 13 milyonun üzerinde adayımız var. Dolayısıyla sınavlarımızı yavaş yavaş da dijital sınavlara doğru eviriyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde tüm kurumlarda dijitalleşme başladı. Bu anlamda ÖSYM olarak buna destek sağlıyoruz" dedi.Koçak ise "Önceliğim bir yeri kazanmak değil. Ortamı, atmosferi yaşamak için girdim. Çünkü ben bu sene YKS'ye fazla çalışamadım. Açıköğretimden lisemi okudum. Lise kredilerimi neredeyse tamamladım" derken Taşbaş, bilgisayarla ilgili bir bölümde eğitim almak istediğini aktararak, gençlere "Büyüklere saygı göstersinler, okusunlar" tavsiyesinde bulundu.