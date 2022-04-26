Yoğun bakımda bile aklı sınavda

Gaziantep'te, ehliyetsiz sürücünün çarptığı arkadaşı ölen, kendisi ise ağır yaralanan 17 yaşındaki Şimal Toprak'ın tedavisi sürüyor. 12 Nisan akşamı ehliyeti olmadığı halde annesinin otomobilinin direksiyonuna geçen 17 yaşındaki Osman S., Batıkent Mahallesi'nde scooter ile seyir halinde olan Ezgi Alya Yiğit (17) ile Şimal Toprak'a (17) çarptı. İki genç kızdan Ezgi Alya Yiğit olay yerinde can verdi. Şimal Toprak ise kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde günlerdir yaşam mücadelesi veriyor. Kızından gelecek iyi bir haberi beklediği hastanenin yoğun bakım kapısında SABAH'a konuşan anne Adile Toprak, Şimal'in 2 yıl önce babasını kaybettiğini belirterek, "Daha babasının acısını atlatamamışken en yakın arkadaşı Ezgi'nin ölümünü nasıl kaldıracak bilemiyorum" dedi. Eşini 2 yıl önce hastalık nedeniyle kaybettiğini belirten Adile Toprak, "Kocamın vefatından sonra ailece yıkıldık. İki kızım var, Şimal en küçük çocuğum. Çok başarılı ve akıllı bir çocuktu. Başarılı bir öğrenciydi, TOBB Fen Lisesi'nde okuyordu. Kızım pilot olmak istiyordu, 2 ay sonra üniversite sınavına girecekti. Solaktı, sol eli ve parmakları şu anda kırıklarla dolu. Doktorlar şu an yoğun bakımdan çıkıp eve gitse bile iki aya kadar kalem tutacak duruma gelemeyeceğini söylüyorlar" şeklinde konuştu.Anne Adile Toprak, kızının beyin kanaması riski nedeniyle bir süre uyutulduğunu söyledi. Anne Toprak, "Uyandırıldığında yanına girdim, beni görünce ilk sözü 'Anne iyi ki bu kaza sınava bir hafta kala olmadı. Yoksa nasıl sınava girerdim?' oldu. Daha kendisine durumunu anlatamamışken yeniden fenalaştı. Şimdi hayatta kalmasından başka bir beklentimiz yok. Çünkü 2 yıl önce kaybettiğimiz babasının acısı tüm ailemizde ciddi bir hasar bıraktı" dedi.