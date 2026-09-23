Yoğun bakımdan umutlu yarınlara

Doktorların yüzde 10 yaşama şansı verdiği 15 yaşındaki Almina, 118 günlük yoğun bakım mücadelesini kazandı. Küçük kız, kalbi durmasına ve ağır yaralar almasına rağmen hayata tutundu. Muğla'da otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Almina Çakmak (15), doktorların yüzde 10 yaşama şansı verdiği tedavi sürecinin ardından 118 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakımda kalbi duran, akciğerlerine 3 tüp takılan, ödem ve kanamalarla mücadele eden Almina, şu an kendi başına nefes alıp yemek yiyebiliyor. Henüz konuşamayan ve yürüyemeyen Almina'nın tedavisi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor. Kaza, 27 Mayıs'ta Menteşe ilçesi Devetaşı mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Almina Çakmak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Almina, kazadan yaklaşık 20 saat sonra entübe halde çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorların yaşama şansını yüzde 10 olarak değerlendirdiği Almina, tedaviye alındı.

88 GÜN SONRA HAYATA DÖNDÜ

Almina'nın yoğun bakımda kaldığı 88 gün boyunca kalbi durdu ve yeniden hayata döndürüldü. Akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle 3 tüp takılan Almina, vücudunda oluşan ödem ve kanamalarla da mücadele etti. Sol kolu ve ayağından ameliyat edilen Almina, uzun süre solunum cihazına bağlı kaldı. Kendi başına nefes alabilmesini sağlamak amacıyla trakeostomi açıldı. Almina, yaklaşık 3,5 ay süren tedavisinin ardından çocuk servisine çıkarıldı. Yaklaşık 12 gündür serviste tedavisi devam eden Almina, henüz konuşamıyor ve yürüyemiyor ancak kendi başına nefes alabiliyor, yemek yiyip içebiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör