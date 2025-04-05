Yoğun sis İstanbul Boğazı'nı kapattırdı

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sisi görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu. Öte yandan TEM Otoyolu ve Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde yoğun sisten dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi. Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer başta olmak üzere Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri sislendi.

Öte yandan, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzeri Atatürk Bulvarı, Habipler-Mahmutbey yolu, Habipler-Arnavutköy yolu, Habipler-İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara yolunda sis etkili oldu. Günün aydınlanması ile birlikte İstanbul boğazındaki gemi trafiğinin normale döndüğü kaydedildi.