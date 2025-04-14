YÖK Başkanı, 18 Rektör ve 6 ülkeden temsilci Fırat Üniversitesi için buluştu

Fırat Üniversitesinin 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Tören alanının girişinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Fırat Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler tarafından sergilenen Çaydaçıra gösterisiyle karşılandı. Siyahi öğrencilerin Elazığ yöresine ait halk oyunlarını sergilemesi YÖK Başkanı ve davetliler tarafından büyük bir beğeniyle izlendi. Program, Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarının düzenlediği konserle başladı. Ardından üniversitenin tarihçesini ve gelişimini anlatan "Fırat Üniversitesi'nin 50. Yıl Belgeseli" izleyicilerle buluşturuldu. Törene; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Türkiye genelinden 18 üniversitenin rektörü ile Polonya, Özbekistan, Karadağ, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova'dan üniversite temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş yaptı. Konuşmasında üniversitenin tarihsel sürecine, geldiği noktaya ve geleceğe dair hedeflerine değinen Prof. Dr. Göktaş, Fırat Üniversitesinin Türk yükseköğretim sistemi içindeki yerine vurgu yaptı. Rektör Prof. Dr. Göktaş, "İlimizde 11 Nisan 1975 tarihinde adını bu coğrafyaya bereket saçan Fırat nehrinden alan Fırat Üniversitesi kurulmuştur. Aslında 1982 yılına kadar Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Fırat Üniversitesi iki ayrı üniversite gibi faaliyet göstermiştir. 1982 tarihinde akademi, Mühendislik Fakültesi adıyla Fırat Üniversitesine dahil edilmiştir. O gün temelleri samimi bir ihlasla atılan Fırat Üniversitesi, bugün 43 bin 500 öğrencisi, 2100 akademik personeli ve3700 civarında idari ve destek personeli, 16 Fakülte, 4 Enstitü, 3 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu ve yirmiden fazla Araştırma Merkezi ile yarım asırdır eğitim-öğretime devam eden Türkiye'mizin en köklü üniversitelerinden biri haline gelmiştir" dedi.

Programda son olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kürsüye çıkarak yükseköğretim politikaları ve Fırat Üniversitesi'nin başarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Özvar, "Üniversitelerimizin faaliyetlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun biçimde yürütmesi gerektiği anlayışıyla, 2019 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu olarak "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu"nu kamuoyuyla paylaşmaktayız. Bu raporlar, yükseköğretim sistemimizin bir anlamda röntgenini çeken, geleceğe dönük politikaları şekillendirmemize yardımcı olan çok önemli belgelerdir. Son olarak, 2024 yılına ait rapor yayımlanmış ve biz de bu program öncesinde Fırat Üniversitesi özelinde söz konusu verileri detaylı bir şekilde yeniden inceledik. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Fırat Üniversitesi; Başvurulan ve kabul edilen patent, faydalı model ve tasarım sayısı, madde 34 ve madde 6 kapsamında istihdam edilen doktor ve araştırmacı sayısı, TÜBİTAK proje sayısı ve TÜBİTAK'tan alınan destek miktarı açısından üniversitelerimiz arasında en üst sıralarda yer almaktadır" dedi.

YÖK BAŞKANI PROF. DR. ÖZVAR "FIRAT ÜNİVERSİTESİ EN FAZLA ÖDÜL ALAN 6. ÜNİVERSİTE OLMUŞTUR"

Fırat Üniversitesinin gururlandıran başarılarını tek tek anlatan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Uluslararası bir kuruluş tarafından açıklanan İklim Eylem Endeksi'nde 11. sırada, Sürdürülebilir Yaşam Endeksi'nde ise 5. sırada yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" ve "Yeşil Kalkınma" projelerinde de Fırat Üniversitesi en fazla ödül alan 6. üniversite olmuştur. Bu başarılar; sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk alanlarında üniversitemizin büyük bir mesafe kat ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte, üniversitelerimizi değerlendirirken dikkate aldığımız çok sayıda başka gösterge bulunduğunu da belirtmek isterim. YÖK olarak üniversitelerimize ilişkin tüm değerlendirmelerimizi veriye dayalı ve kanıtlanabilir ölçütler üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bunlar arasında: Nitelikli uluslararası yayınlar ve atıf sayıları, Uluslararası üniversite sıralamalarındaki konum, Uluslararası öğrenci sayısı gibi birçok parametre yer almaktadır. Bu göstergeler doğrultusunda her üniversitemizin kendi performansını detaylı şekilde analiz etmesi, gelişime açık alanları tespit etmesi ve bu alanlarda kararlılıkla çalışması büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla, ilerleyen dönemde çok daha güçlü sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Törenin sonunda Fırat Üniversitesi'ne katkı sunan isimlere onurluk takdimi yapıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Fırat Üniversitesi 50. Yıl Özel Sergisi"ni de gezerek törenden ayrıldı.