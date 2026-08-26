YÖK Başkanı Erol Özvar bölge üniversiteleri rektörleriyle Ahlat’ta bir araya geldi

Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde Ahlat Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen toplantıya Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da katıldı. Toplantıda bölge üniversitelerinin akademik çalışmaları, yükseköğretimde kalite süreçleri, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkıları değerlendirildi.

"ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİYLE DAHA GÜÇLÜ BİR YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİ"

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bölge üniversitelerinin sahip olduğu akademik birikim ve insan kaynağının ortak çalışmalarla daha güçlü bir yapıya dönüştürülebileceğini belirtti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bölge üniversiteleri olarak ortak akıl, bilgi ve tecrübe paylaşımı temelinde iş birliklerimizi daha da güçlendirmemiz büyük önem taşıyor. Üniversitelerimizin bilimsel üretim kapasitesini artırırken aynı zamanda şehirlerimizin ve bölgemizin kalkınmasına daha güçlü katkılar sunmayı hedefliyoruz. Bu anlamlı buluşmanın, ortak çalışmalarımızın geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Malazgirt Zaferi'nin tarihî mirasının yaşatıldığı Ahlat'taki buluşmanın, bölge üniversiteleri arasındaki akademik dayanışmanın güçlendirilmesi ve ortak hedeflerin belirlenmesi açısından önemli bir değerlendirme platformu olduğu belirtildi.

