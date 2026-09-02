YÖK Başkanı Erol Özvar: Hedefimiz Türkiye’deki üniversiteler ile Arap üniversiteleri arasında kurumsal eşleşmeler oluşturmak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim, bilim ve araştırma alanlarında yeni ve kurumsal işbirliklerine ilişkin düzenlenen Arap Devletleri Ligi Yükseköğretim İstişare Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Özvar, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ilişkilerin, ortak tarihin, güçlü kültürel bağların, karşılıklı saygının ve köklü beşeri temasların üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Toplantının, bu zengin mirası çağın en belirleyici alanlarından olan yükseköğretimde somut, sürdürülebilir ve sonuç odaklı ortaklığa dönüştürme iradelerinin ifadesi olduğunu vurgulayan Özvar, "Üniversiteler bilim üreten, nitelikli insan kaynağı yetiştiren, toplumların dayanıklılığını artıran ve ülkeler arasında kalıcı güven bağları kuran kurumlardır. Bu nedenle yükseköğretimde kuracağımız her yeni köprü, aynı zamanda gençlerimizin müşterek geleceğine yapılmış uzun vadeli bir yatırımdır." diye konuştu.

Özvar, toplantıda öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve idari personel hareketliliğinin artırılması, ortak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının geliştirilmesi, ortak araştırma merkezleri ve bilimsel ağların kurulması, kalite güvencesi, akreditasyon, diplomaların tanınması ve denklik süreçlerinde deneyim paylaşılması unsurlarını içeren işbirliği çerçevesinin çizileceğini aktardı.

Özellikle yapay zeka, sağlık bilimleri, mühendislik, yenilenebilir enerji, su kaynakları, tarım, gıda güvenliği, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm gibi ülkelerin kalkınması bakımından stratejik öneme sahip alanlara öncelik verdiklerine dikkati çeken Özvar, yenilikçilik, inovasyon, girişimcilik, teknoloji transferi ve üniversite-sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesini son derece önemsediklerini vurguladı.

Özvar, ortak bilimsel çalışmaların laboratuvarlarda kalmaması, yeni teknolojilere, üretim kapasitesine, nitelikli istihdama ve toplumsal faydaya dönüşmesinin temel hedeflerinden olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleştireceğimiz bu istişare toplantısı, aramızdaki işbirliğine kalıcı kurumsal mekanizmalar kazandıracaktır. En az iki yılda bir, dönüşümlü olarak Türkiye'de ve Arap Devletleri Ligi üyesi bir ülkede düzenlenecek Türkiye-Arap Yükseköğretim Forumu, yükseköğretim yöneticilerini, rektörleri, araştırmacıları ve politika yapıcıları bir araya getiren düzenli bir istişare ve stratejik eş güdüm platformu olacaktır. Bunun yanında, her iki tarafın üçer temsilcisinden oluşacak Arap Devletleri Ligi-Türkiye Yükseköğretim Çalışma Grubu, öncelikli alanları, önerilen faaliyetleri, katılımcı kurumları, olası finansman kaynaklarını ve uygulama takvimini içeren ortak bir eylem planı hazırlayacaktır. Böylece bugün ortaya koyduğumuz irade, ölçülebilir hedeflere, belirli sorumluluklara ve izlenebilir sonuçlara dönüştürülecektir."

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELER İLE ARAP ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA GÜÇLÜ KURUMSAL EŞLEŞMELER OLUŞTURMAK"

Prof. Dr. Özvar, Arap Devletleri Ligi Eğitim, Kültür ve Bilim Örgütü başta olmak üzere lige bağlı uzman kuruluşlarla kurulacak işbirliklerinin de süreçte önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Türkçe ve Arapça öğretim programlarının geliştirilmesi ile dil ve kültür merkezlerinin kurulmasının, üniversiteler arasındaki akademik bağı toplumlar arasındaki karşılıklı anlayışla daha da güçlendireceğini dile getiren Özvar, "Bu istişare toplantısı vesilesiyle, çatışmalardan, insani krizlerden ve doğal afetlerden etkilenen yükseköğretim kurumları ile öğrencilere destek verilmesi hususunda irade ortaya koyuyoruz." dedi.

Özvar, başta Filistin olmak üzere krizlerden etkilenen bölgelerde yükseköğretimin sürekliliğini korumanın, akademik kapasitenin kaybolmasını önlemenin ve gençlerin eğitim hakkına sahip çıkmanın uluslararası akademik camianın ortak vicdani sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, Arap Devletleri Ligi'nin stratejik ortağı olarak sunduğu burs programları, üniversiteler arası işbirlikleri ve uluslararası öğrencilere sağladığı imkanlarla bu alandaki katkısını sürdürdüğünü söyleyen Özvar, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde hedefimiz, mevcut bağları daha dengeli, karşılıklı ve çok taraflı bir yapıya kavuşturmak, Türkiye'deki üniversiteler ile Arap ülkelerinin önde gelen üniversiteleri arasında güçlü kurumsal eşleşmeler oluşturmaktır. Bu anlayışla YÖK olarak, Çalışma Grubu'nun kısa süre içinde oluşturulmasını ve ilk eylem planının uygulamaya dönük, gerçekçi ve ölçülebilir hedeflerle hazırlanmasını önemsiyoruz.

Üniversitelerimizin sahip olduğu bilimsel kapasiteyi, Arap dünyasındaki yükseköğretim kurumlarının bilgi birikimi ve dinamizmiyle buluşturmak için üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getireceğiz. Bu istişare toplantısının hazırlanmasında emeği geçen Arap Devletleri Ligi Türkiye Temsilciliğine, ilgili kurumlarımıza, diplomatlarımıza ve uzmanlarımıza teşekkür ediyorum. İstişare toplantımızın Türkiye ile Arap dünyası arasındaki dostluğa, bilimsel işbirliğine ve ortak geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum."