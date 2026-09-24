YÖK Başkanı Özvar’dan ’Japon Üniversitesi’ açıklaması: İlk yılında Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin tercihi oldu!

2026-2027 akademik yılında ilk kez öğrenci alan TJU, dört mühendislik programında ulaştığı başarı sıralamalarıyla dikkat çekti. Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği programlarına yerleşen öğrenciler arasında YKS'de yaklaşık yüzde 0,55'lik başarı diliminde bulunan adaylar yer aldı. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği kendi alanında Türkiye birincisi, Çevre Mühendisliği ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Her bölüm için ayrılan 20 genel kontenjan ve dört okul birincisi kontenjanıyla birlikte TJU'ya toplam 84 öğrenci yerleşti. Öğrencilerin yüzde 53'ü TJU'yu ilk üç tercihi arasında gösterdi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği programına yerleşen 20 öğrencinin 11'i üniversiteyi birinci tercihine yazdı. Genel kontenjanlardan yerleşen 80 öğrencinin 45'ini fen lisesi mezunları oluşturdu.

Türkiye ile Japonya'nın ortak girişimiyle kurulan TJU, iki ülke arasındaki bilim, teknoloji ve yükseköğretim iş birliğini kalıcı ve üretken bir ortaklığa dönüştürmek üzere yapılandırıldı. Üniversitenin akademik modeli güçlü bir matematik, fen bilimleri ve mühendislik altyapısına dayanıyor. Eğitim programları araştırma, proje geliştirme, laboratuvar çalışmaları, uygulamalı eğitim ve disiplinler arası iş birliği ekseninde yürütülecek.