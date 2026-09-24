YÖK Başkanı Özvar’dan ’Japon Üniversitesi’ açıklaması: İlk yılında Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin tercihi oldu!

2026-2027 akademik yılında ilk kez öğrenci alan TJU, dört mühendislik programında ulaştığı başarı sıralamalarıyla dikkat çekti. Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği programlarına yerleşen öğrenciler arasında YKS'de yaklaşık yüzde 0,55'lik başarı diliminde bulunan adaylar yer aldı. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği kendi alanında Türkiye birincisi, Çevre Mühendisliği ise Türkiye üçüncüsü oldu.
Her bölüm için ayrılan 20 genel kontenjan ve dört okul birincisi kontenjanıyla birlikte TJU'ya toplam 84 öğrenci yerleşti. Öğrencilerin yüzde 53'ü TJU'yu ilk üç tercihi arasında gösterdi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği programına yerleşen 20 öğrencinin 11'i üniversiteyi birinci tercihine yazdı. Genel kontenjanlardan yerleşen 80 öğrencinin 45'ini fen lisesi mezunları oluşturdu.
Türkiye ile Japonya'nın ortak girişimiyle kurulan TJU, iki ülke arasındaki bilim, teknoloji ve yükseköğretim iş birliğini kalıcı ve üretken bir ortaklığa dönüştürmek üzere yapılandırıldı. Üniversitenin akademik modeli güçlü bir matematik, fen bilimleri ve mühendislik altyapısına dayanıyor. Eğitim programları araştırma, proje geliştirme, laboratuvar çalışmaları, uygulamalı eğitim ve disiplinler arası iş birliği ekseninde yürütülecek.
DÖRT MÜHENDİSLİK PROGRAMIYLA EĞİTİME BAŞLADI
TJU, lisans eğitimine Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile Çevre Mühendisliği olmak üzere dört programla başladı.
Programlar, Türkiye ve Japonya açısından stratejik önem taşıyan dijital dönüşüm, yapay zekâ, ileri malzemeler, enerji, çevresel sürdürülebilirlik ve yüksek teknoloji üretimi gibi alanlar dikkate alınarak belirlendi.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı 496,502 taban puanla devlet üniversiteleri arasında altıncı sırada yer aldı. Bilgisayar Mühendisliği programı ise 492,186 taban puanla devlet üniversiteleri arasında sekizinci oldu. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programı 478,891 taban puanla Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında kendi alanında ilk sıraya yerleşti.
Programa yerleşen öğrencilerin başarı düzeyi yaklaşık yüzde 1,9'luk dilime kadar ulaştı. Çevre Mühendisliği programı ise 452,106 taban puanla ODTÜ ve İTÜ'nün ardından Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldı. Programa yerleşen öğrenciler arasında yaklaşık yüzde 3,5'lik başarı diliminde bulunan adaylar oldu.
JAPONYA İLE İŞ BİRLİĞİ ARAŞTIRMADAN STAJA KADAR UZANACAK
TJU'nun akademik modelinin temel unsurlarından birini Japonya'daki üniversiteler, araştırma kurumları ve teknoloji şirketleriyle geliştirilecek iş birlikleri oluşturuyor.
Bu iş birlikleri kapsamında öğrenciler uluslararası araştırma projelerine katılacak, Japon üniversitelerinde akademik deneyim kazanacak ve Japon teknoloji şirketlerinin sunacağı staj ve uygulamalı eğitim imkânlarından yararlanacak.
Japon akademisyenler de TJU'nun akademik yapılanmasına katkı sağlayacak. Üniversitenin konsey üyeleri arasında 2001 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Ryoji Noyori de yer alıyor.
TJU'da lisans eğitimi İngilizce olarak verilecek. Üniversitedeki bütün öğrenciler ayrıca Japon dili ve kültürü eğitimi alacak.
BAŞARILI ÖĞRENCİLERE 3,5 YILDA MEZUNİYET İMKANI
Lisans programları 180 AKTS'den oluşan bütünleşik bir akademik yapı üzerinden yürütülecek. Akademik başarısı yüksek öğrenciler, zorunlu hazırlık eğitiminin ardından lisans eğitimlerini 3,5 yılda tamamlayabilecek.
Araştırma ve proje geliştirmeyi eğitimin merkezine alan modelle öğrencilerin lisans yıllarından itibaren bilimsel çalışmalara katılması ve uluslararası akademik deneyim kazanması hedefleniyor.
ULUSLARARASI BASININ DA GÜNDEMİNDE
Türkiye ile Japonya arasındaki bilim ve teknoloji iş birliğinin yeni örneklerinden biri olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, uluslararası basının da gündemine girdi. Nikkei Asia'da yayımlanan haberde TJU'nun ilk yılında yüksek başarı sıralamalarındaki öğrencileri kabul etmesine dikkat çekildi.
Nikkei Asia'ya konuşan öğrenciler, Japon üniversiteleri ve şirketleriyle kurulacak bağlantıların burs, staj, Japonya'da eğitim ve istihdam açısından fırsatlar sağlayabileceğini ifade etti.
TJU'nun Tokyo Üniversitesi, Tsukuba Üniversitesi ve Institute of Science Tokyo ile mutabakat zabıtları imzaladığı da kaydedildi. Üniversite, beş yıl içinde 500 öğrenciye eğitim vermeyi ve 2028 yılına kadar üniversite-sanayi iş birliğini geliştirecek "Japan R&D Cluster" içeren bir teknopark kurmayı hedefliyor.
ÖZVAR: "İKİ ÜLKENİN BİLİM VE TEKNOLOJİ EKOSİSTEMLERİNİ BİR ARAYA GETİRECEK"
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, TJU'nun ilk öğrencilerini yüksek başarı sıralamalarıyla kabul etmesinin, üniversitenin kuruluş aşamasında ortaya koyduğu bilimsel vizyonun öğrenciler ve aileler tarafından karşılık bulduğunu gösterdiğini belirtti.
TJU'nun Türkiye ile Japonya arasındaki bilim, teknoloji ve yükseköğretim iş birliğini yeni bir düzeye taşıyacak önemli bir ortaklık modeli olduğunu ifade eden Özvar, üniversitenin yalnızca nitelikli öğrenciler yetiştiren bir yükseköğretim kurumu değil, aynı zamanda iki ülkenin bilim insanlarını, araştırmacılarını ve teknoloji ekosistemlerini bir araya getiren uluslararası bir araştırma merkezi olarak gelişmesini önemsediklerini kaydetti.
Özvar, TJU'nun uluslararası basında da yer almasının Türkiye'nin yükseköğretim alanında kurduğu uluslararası ortaklıkların görünürlüğü açısından önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin daha ilk yılında yüksek akademik başarıya sahip öğrenciler tarafından tercih edilmesi, bu üniversitenin Türkiye'nin yükseköğretim sistemine sağlayacağı katkı açısından önemli bir başlangıçtır. Üniversitemizin Japonya'daki üniversiteler, araştırma kurumları ve teknoloji şirketleriyle geliştireceği iş birlikleri, öğrencilerimize uluslararası araştırma ve eğitim imkânları sunarken iki ülke arasındaki bilimsel bağların da güçlenmesine katkı sağlayacaktır."
Özvar, TJU'nun kuruluşundan itibaren araştırma, yenilikçilik ve teknoloji üretimini merkeze alan bir anlayışla gelişmesinin hedeflendiğini belirterek, "Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda TJU'nun önümüzdeki dönemde yalnızca Türkiye-Japonya ilişkilerine değil, küresel bilim ve teknoloji ekosistemine de katkı sunan bir üniversite hâline gelmesini hedefliyoruz." dedi.
REKTÖR KÖK: "GÜÇLÜ BİR KURUCU ÖĞRENCİ KUŞAĞIYLA EĞİTİM HAYATINA BAŞLIYORUZ"
TJU Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, 2026-2027 akademik yılında kabul edilen öğrencilerin üniversitenin ilk akademik kültürünü oluşturacak kurucu kuşağı temsil ettiğini belirtti.
Kök, "Önemli olan üniversitemizi tercih eden öğrencilerin akademik başarı düzeyi ve TJU'yu tercih listelerinde üst sıralara yerleştirmiş olmalarıdır. İlk yılımızda elde ettiğimiz sonuçlar, güçlü bir akademik potansiyele sahip kurucu öğrenci kuşağıyla eğitim hayatına başlayacağımızı göstermektedir." dedi.
Bu güvenin nitelikli akademik kadro, geliştirilecek laboratuvar altyapısı, araştırma odaklı eğitim, Japon üniversiteleriyle kurulacak akademik iş birlikleri ve öğrencilere sunulacak uluslararası deneyim imkânlarıyla karşılanması gerektiğini belirten Kök, TJU'nun başarısının yalnızca YKS taban puanlarıyla ölçülmeyeceğini ifade etti.