YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: Gazze ve Filistin’de öğrenciler yeniden sınıflarına dönecektir

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'ndeki "Gazze Üniversiteleri ile Dayanışma Programı" kapsamındaki Bilim Kafe etkinliğine, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Amjad Barham ile Filistin'den üniversite yöneticileri çevrim içi katıldı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir moderatörlüğünde gerçekleşen programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Assad Yousuf Assad, Filistin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salam Al-Agha, Gazze Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Abu Jarad, İsra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alaa Muhammed Matar, El-Aksa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayman Subh ve Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Mushtaha da toplantıda çevrim içi olarak yer aldı.

Programda konuşan Özvar, üniversitelerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin bugüne kadar pek çok program, bilimsel toplantı, akademik çalışma ve dayanışma faaliyetiyle Filistin halkının haklı mücadelesine destek verdiğini, bu desteğin devam edeceğini ifade etti.

Gazze'deki öğrencilerin ve akademisyenlerin bütün ağır şartlara rağmen büyük bir irade ortaya koyduğuna dikkati çeken Özvar, öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeye, akademisyenlerin ise ellerindeki sınırlı imkanlarla ders vermeye ve bilimsel faaliyetlerini devam ettirmeye çalıştığını belirtti.

Çadırlarda, geçici mekanlarda ve ayakta kalabilen sınırlı sayıdaki yapılarda sürdürülen eğitim faaliyetlerinin, Filistin halkının bilgiye ve geleceğe sahip çıkma kararlılığının en açık göstergelerinden olduğunu vurgulayan Özvar, "Binalar yıkılabilir, sınıflar, laboratuvarlar ve kütüphaneler tahrip edilebilir. Ancak bir üniversiteyi meydana getiren öğrenme azmi, bilimsel düşünce ve gelecek inancı asla yok edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özvar, "Üniversite, öğrencileriyle, akademisyenleriyle, düşünce birikimiyle, hafızasıyla ve geleceğe ilişkin umuduyla canlı bir organizmadır" ifadesini kullandı.

Gazze'nin yeniden ayağa kalkmasının yalnızca yıkılan binaların yeniden inşa edilmesi anlamına gelmeyeceğini belirten Özvar, şehrin eğitim kurumlarının, üniversitelerinin, bilimsel kapasitesinin ve akademik insan kaynağının da yeniden güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Türkiye olarak bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanan Özvar, "Gazze Üniversiteleri ile Dayanışma Programı"nın Gazze'deki üniversitelerin sesini doğrudan topluma ulaştırmayı ve Türkiye'deki üniversiteler ile Filistin'deki yükseköğretim kurumları arasında kalıcı dayanışma zemini oluşturmayı hedeflediğini bildirdi.

Özvar, YÖK olarak üniversitelerin Bilim Kafe etkinliklerinde eylül gündemini Gazze'ye ayırdıklarını, 21 Eylül'e kadar Türkiye genelindeki üniversitelerde "Gazze Üniversiteleri ile Dayanışma Programı" kapsamında Bilim Kafe buluşmaları gerçekleştirileceğini ve etkinliklerde "Gazze'de Üniversite Olmak" temasının çok yönlü biçimde ele alınacağını belirtti.

Gazze'deki üniversitelerin mevcut durumu, öğrencilerin eğitimlerini sürdürme mücadelesi, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarına devam etme çabaları ve Filistin yükseköğretiminin geleceğinin toplumla paylaşılacağını dile getiren Özvar, akademisyenlerin bilimsel birikimini kullanarak Gazze'de yaşananların farklı boyutlarını topluma anlatacağını ifade etti.

"KALICI AKADEMİK İŞBİRLİĞİNE UZANAN DAYANIŞMA MODELİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Özvar, Bilim Kafe uygulamasıyla akademisyenlerin vatandaşlarla bir araya gelerek bilimsel bilgiyi karşılıklı sohbet ortamında paylaştığını vurgulayarak "Bilim Kafeler, Gazze'nin öğrencilerinin, akademisyenlerinin, bilim insanlarının ve üniversitelerinin sesini Türkiye'nin dört bir yanına duyuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de yaşanan eğitim mücadelesinin toplumun bütün kesimleriyle paylaşılacağını belirten Özvar, Filistin halkıyla dayanışmanın bilginin ve bilimin imkanlarıyla daha da güçlendirileceğini kaydetti.

Özvar, Türkiye'deki üniversiteler ile Filistin'deki yükseköğretim kurumları arasında uzun vadeli ve kurumsal akademik ortaklıkların geliştirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Doğrudan yardımdan kalıcı akademik işbirliğine uzanan sürdürülebilir bir dayanışma modeli oluşturmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çevrim içi ders desteği, akademik danışmanlık, dijital kütüphanelere ve araştırma altyapılarına erişim, ortak araştırma ve yayın faaliyetleri, lisansüstü eğitim imkanları ve araştırmacı yetiştirme programları üzerinde çalışmaya devam edeceklerini bildiren Özvar, "Gazze ve Filistin halkı mutlaka yeniden ayağa kalkacaktır. Üniversiteler yeniden eğitim verecek, öğrenciler yeniden sınıflarına dönecek, kütüphaneler yeniden açılacak ve bilimsel çalışmalar yeniden hayat bulacaktır." dedi.

Özvar, Türkiye'nin devlet kurumlarıyla, üniversiteleriyle, akademisyenleriyle ve öğrencileriyle bu süreçte de Filistin halkının yanında olacağını vurguladı.

GAZZE'DE YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ MADDİ VE PSİKOLOJİK DESTEĞE İHTİYAÇ DUYUYOR

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Amjad Barham da savaş ortamında eğitimden uzak kalan öğrencilerin yeniden eğitime erişebilmesi için çevrimiçi altyapı çalışmalarının acil ihtiyaçların başında geldiğini belirtti.

Türkiye'nin bu konuda önemli bir rol üstlenebileceğini ifade eden Barham, Filistin'deki öğrencilere de Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrencilere sağlanan desteğin sunulmasını beklediklerini dile getirdi.

Barham, Gazze'deki yükseköğretim öğrencilerinin maddi, stratejik ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, savaş nedeniyle öğrencilerin aileleriyle bağlantılarının kesildiğini, ağır ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldıklarını ve üniversitelerin mal varlıkları, projeleri ve çalışmalarının da zarar gördüğünü bildirdi.

Toplantının gelecekteki işbirlikleri açısından önemli bir başlangıç olacağını belirten Barham, tüm bu şartlara rağmen yükseköğretimin devam ettirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade ederek Türkiye'ye şimdiye kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.