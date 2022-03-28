Yok böyle vahşet

Cesedi Kızılırmak’ta bulunan 18 yaşındaki Şeyma Demir’in katil zanlısı Sami Aydoğan, genç kıza ters kelepçe taktıklarını, tecavüz ettikten sonra ensesinden vurup nehre attıklarını anlattı
Kırşehir'de, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Şeyma Demir'in cesedi elleri arkadan kelepçeli halde Kızılırmak'ta bulunmuştu. Korkunç cinayetle ilgili tutuklanan, Kırşehir Asri Mezarlığı'nda görevli iki zanlıdan Sami Aydoğan suçunu itiraf ederken, Şefik Ekici ise reddetti. Sami Aydoğan'ın ifadesine göre, Ağbayır mevkiindeki ormanlık alana giderek alkol almaya başlayan iki güvenlik görevlisi, Hasan Aydoğan (21) ve evlilik planları yaptığı Şeyma Demir'in (18) bölgeye geldiğini görünce yanlarına gitti. Silahlarını gösterip kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, iki gence ters kelepçe takıp otomobile bindirdi ve Kızılırmak kıyısına götürdü. Burada alkol alan iki güvenlik görevlisi, iddiaya göre tecavüz ettikleri genç kızı, ensesinden tek kurşunla vurarak öldürdü, cesedini de Kızılırmak'a attı. Ardından Hasan Aydoğan'ı da karnından vurup öldüren zanlılar, Aydoğan'ın cesedini de nehre attı.
CHP'Lİ BAŞKANIN YEĞENİ ÇIKTI
Sami Aydoğan'ın cinayetin ardından otomobilini yıkatarak, delilleri yok etmeye çalıştığı da belirlendi. Suçlamaları reddeden Şefik Ekici'nin ise CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun yeğeni olduğu öğrenildi.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
ŞEYMA Demir, Ankara'da yapılan otopsinin ardından dün merkeze bağlı Akçaağıl köyünde toprağa verildi. Baba Vedat Demir'in gözyaşlarına boğulduğu törene, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Şeref Baran Genç de katıldı.