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Giriş Tarihi: 16.07.2026 22:16

YÖK duyurdu: Depremzede öğrencilere yönelik hak uzatıldı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı.

AA
YÖK duyurdu: Depremzede öğrencilere yönelik hak uzatıldı!
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tarafından yapılan açıklamaya göre, depremzede öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatılmasına karar verildi.

HAK BİR YIL DAHA UZATILDI

Kurul, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aldığı kararla, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ile Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik verilmesini kararlaştırmıştı.

Karar, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 akademik yıllarında geçerli olmuştu.

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#KAHRAMANMARAŞ #ADIYAMAN #HATAY

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YÖK duyurdu: Depremzede öğrencilere yönelik hak uzatıldı!
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