YÖK: Uluslararası model oluyoruz

Türkiye'nin yükseköğretim sistemi uluslararası model olarak ilgi görüyor. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'da "Helsingin Sanomat" gazetesinin Jukka Eero Wuorinen imzalı yazısında, Türkiye'de yükseköğretimde son yıllarda atılan stratejik adımlar konu edildi. Türk yükseköğretiminin belli alanlarda Finlandiya'nın önüne geçtiği belirtilen yazıda, "Finlandiya'da eğitim seviyesinin düşüşe geçtiği kabul edilen bir olgu. Ülkelerin eğitim seviyelerini gösteren grafiklerde Finlandiya'nın, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerin gerisine düştüğü görülüyor" ifadelerine yer verildi. Türkiye'de özellikle mesleki ve teknik alanlarda önemli kazanımlar elde edildiğine dikkat çekilen yazıda, ülkede kısa süreli, mesleki ve uygulamalı programların yaygınlaştırıldığı ve giderek artan genç yetişkin nüfusun önemli bir kısmının da bu programlardan mezun olduğu vurgulandı. Finlandiyalı gençlerin yükseköğrenimi diğer ülkelere göre daha geç yaşta tamamladığı kaydedilen yazıda, "Finlandiya'da diplomaların çoğu 30 yaşına yaklaşırken alınıyor" denildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, Türk yükseköğretiminin özellikle son yıllarda katettiği gelişmeyle tüm dünyanın dikkatini çektiğini ifade ederek, "Yükseköğretim sistemimiz 'uluslararası görünürlük kazanan bir model' olarak takdir görüyor" dedi.