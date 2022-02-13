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Giriş Tarihi: 14.2.2022

Yok yere ölüm

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Yok yere ölüm

Polis koca, ortaokul müdürü eşi ve yanındaki erkeği kurşun yağmuruna tuttu. Talihsiz kadın olay yerinde öldü, yanındaki erkeğin tadilat ustası olduğu, malzeme almaya gittikleri ortaya çıktı

Bursa'da, boşanma aşamasındaki polis eşi tarafından yüzlerce kişinin gözleri önünde öldürülen Yasemin Ağır'ın, bir ortaokulda müdür, ağır yaralanan yanındaki erkeğin ise okulun tadilatını yapan usta olduğu ortaya çıktı. Bursa'da, Asayiş Şube'de görev yapan 52 yaşındaki polis memuru Bilal Ağır, önceki gün kıskançlık krizine girince, Nilüfer İlçesi'ndeki Akademi Caddesi üzerinde, boşanmak üzere olduğu eşi Yasemin Ağır'ın (45), otomobilinin önünü kesti. Eşini ve yanında bulunan Yahya A.'yı (48) araçtan indiren Bilal Ağır, önce yüzlerce kişinin gözleri önünde darp etti. Ardından da tabancasını çekip, ikisine birden kurşun yağdırdı. Yasemin Ağır olay yerinde ölürken, Yahya A. ise yaralı kurtuldu.



17 EL ATEŞ ETTİ
Kurşunlardan biri de yoldan geçen Şeyma Ü.'ye isabet etti. 17 el ateş ettiği belirlenen Bilal Ağır, sivil ekipler ve diğer polisler tarafından gözaltına alındı. Yahya A., kaldırdığı Çekirge Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yaşam savaşı verirken, bir çocuk annesi Yasemin Ağır, dün Mollaarap Camii'nde düzenlenen törenin ardından, Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Yasemin Ağır'ın annesi Havva Ulutaş ve babası Hasan Ulutaş, ayakta durmakta güçlük çekti.

BELEDİYE GÖREVLENDİRDİ
BİLAL Ağır'ın sorgusu sürerken, olayın detayları da ortaya çıktı. Yasemin Ağır'ın, Sakarya Ortaokulu'nda müdür olduğu ve okulda tadilat yapıldığı öğrenildi. Okulun tadilatını üstlenen Büyükşehir Belediyesi'nin tadilat işini verdiği firmanın, Yahya A.'yı işleri takip etmesi ve sorunsuz bitirilmesi için okulda görevlendirdiği belirlendi. Okuluyla yakından ilgilenen Yasemin Ağır'ın da tadilat işlerinin başındaki usta Yahya A. ile malzeme temini için bölgedeki iş yerine gittikleri belirlendi.

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Yok yere ölüm
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