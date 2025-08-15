YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, saat kaçta açıklanacak?

YÖKDİL/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih geldi çattı. 2025 Temmuz ayında uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na giren binlerce aday, sınav sonuçlarının açıklanacağı saati bekliyor. "YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır, sonuç ekranı açıldı mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre sonuçlar 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. İşte, ÖSYM ile YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı.