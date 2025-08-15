Haberler Yaşam Haberleri YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, saat kaçta açıklanacak?
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, saat kaçta açıklanacak?

2025 YÖKDİL/2 sonuçları için geri sayım sona erdi. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Bu noktada yabancı dil yeterliliğini belgelendirmek isteyen lisansüstü adayları, akademisyenler ve araştırma görevlileri YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı üzerinde araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir?

YÖKDİL/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih geldi çattı. 2025 Temmuz ayında uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na giren binlerce aday, sınav sonuçlarının açıklanacağı saati bekliyor. "YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır, sonuç ekranı açıldı mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre sonuçlar 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. İşte, ÖSYM ile YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/2 sonuçları için ÖSYM takviminde belirtilen gün geldi çattı.

Adaylarının merakla beklediği sınav sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar YÖKDİL sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile öğrenebilecek.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacak.

