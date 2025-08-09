Haberler Yaşam Haberleri YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 9.8.2025 14:16

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi belli oldu

27 Temmuz'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın sonuç tarihi için geri sayım başladı. 5 yıl boyunca geçerli olacak olan sonuç belgesi osym.gov.tr üzerinden görüntülenecek. Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte akademik kariyerlerini şekillendirmeye başlayacak. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi belli oldu

Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hayali olan yüz bine yakın aday 27 Temmuz'da Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na katıldı. Sınav sonuçları ile hedeflerine yön vermek isteyen adaylar YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ÖSYM'nin açıklamalarını takip ediyor. İşte, ÖSYM takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi;

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YÖKDİL 2 sınav sonuçları, 15 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YÖKDİL SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Sınav sonuçları lisansüstü eğitim ile yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ve doçentlik başvurularında ise sürekli geçerli olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz