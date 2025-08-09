YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi belli oldu

Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hayali olan yüz bine yakın aday 27 Temmuz'da Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na katıldı. Sınav sonuçları ile hedeflerine yön vermek isteyen adaylar YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ÖSYM'nin açıklamalarını takip ediyor. İşte, ÖSYM takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi;
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre YÖKDİL 2 sınav sonuçları, 15 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.