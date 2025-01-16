Haberler Yaşam Haberleri Yokuşaşağı freni boşalan kamyon iki genci altına alıp sürükledi
Giriş Tarihi: 16.1.2025 18:57 Son Güncelleme: 16.1.2025 19:21

Yokuşaşağı freni boşalan kamyon iki genci altına alıp sürükledi

İstanbul Büyükçekmece’de yokuş aşağı indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon iki araca çarptıktan sonra iki genci altına alıp sürükledi. 19 yaşındaki Yiğitcan C. Kamyonun altında metrelerce sürüklenip ağır yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yokuşaşağı freni boşalan kamyon iki genci altına alıp sürükledi

Fatih Mahallesi Fettah Sokak'ta, kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ergin Ş.'nin kontrolündeki kamyon, yokuş aşağı gittiği sırada freni boşalarak kontrolden çıktı. Önce park halindeki panelvana çarpan kamyon ardından bir sitenin girişindeki hafif ticari araca ve malzeme indiren Berhan Ç. ile Yiğitcan B.'ye çarptı. Hafif ticari aracın şoförü Berhan Ç. yolun sağına savrularak hafif yaralanırken Yiğitcan Ç. kamyonun altında kalarak metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hafif yaralı Berhan Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kamyonun altında kalan Yiğitcan Ç'yi kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu vincin kaldırdığı kamyonun altından çıkartılan yaralı Yiğitcan B., ambulansa hastaneye kaldırıldı. Kamyonun şoförü Ergin Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Yokuşaşağı freni boşalan kamyon iki genci altına alıp sürükledi
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