Yokuşaşağı freni boşalan kamyon iki genci altına alıp sürükledi

Fatih Mahallesi Fettah Sokak'ta, kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ergin Ş.'nin kontrolündeki kamyon, yokuş aşağı gittiği sırada freni boşalarak kontrolden çıktı. Önce park halindeki panelvana çarpan kamyon ardından bir sitenin girişindeki hafif ticari araca ve malzeme indiren Berhan Ç. ile Yiğitcan B.'ye çarptı. Hafif ticari aracın şoförü Berhan Ç. yolun sağına savrularak hafif yaralanırken Yiğitcan Ç. kamyonun altında kalarak metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hafif yaralı Berhan Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kamyonun altında kalan Yiğitcan Ç'yi kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu vincin kaldırdığı kamyonun altından çıkartılan yaralı Yiğitcan B., ambulansa hastaneye kaldırıldı. Kamyonun şoförü Ergin Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.