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Giriş Tarihi: 14.1.2025

Yokuştan geri kayan otomobil kadını ezdi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yokuştan geri kayan otomobil kadını ezdi
Fatih'te yokuştan çıkarken geri kayan aracın çarptığı kadın yaralandı. Olay, dün saat 15.55'te Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil Sancaktar Yokuşu'nu çıkmaya çalıştı. O sırada araç yağmurun da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak geri geri kaymaya başladı. Yolda bulunan 3 kadın aracı fark edince kaçmaya başladı. Kadınlardan 2'si kurtulurken, A.K. İsimli kadın duvar ile aracın arasına sıkışarak sürüklendi. Kazada ağır yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahale sonucu ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Yokuştan geri kayan otomobil kadını ezdi
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