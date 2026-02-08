Haberler Yaşam Haberleri Yol tartışmasında İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı: Kopan kulak su birikintisinde bulundu
Giriş Tarihi: 8.02.2026 11:27

Yol tartışmasında İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı: Kopan kulak su birikintisinde bulundu

İzmir’de yolda biriken suyun tahliye çalışmasını yapan İZSU çalışanı N.G. (33) ile kargocu E.P. (30) arasında yol tartışması yaşandı. E.P. kendisinden aracını alandan kaldırmasını isteyen N.G.’nin (33) kulağını ısırıp kopardı. N.G.’nin kopan kulağının parçası yoldaki su birikintisinde bulundu. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan E.P. tutuklandı.

Olay, perşembe günü Alsancak Mahallesi 1476/1 Sokak'ta meydana geldi. Sağanak nedeniyle biriken suyun tahliyesi için gelen İZSU'ya bağlı taşeron firmanın çalışanı N.G., kargo aracının yoldan kaldırılmasını istedi. Bu nedenle N.G. ile E.P. arasında tartışma çıktı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Ancak N.G., belediye aracına giderek sert bir cisimle geri döndü. E.P., elindeki cisimle kendisine vurmak isteyen N.G.'nin arkasından yaklaşarak kulağını ısırdı. N.G.'nin kulağının bir kısmı koparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.G.'nin kopan kulağının parçası yoldaki su birikintisinde bulundu.

TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan E.P., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan N.G.'nin tedavisi sürerken, E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan taraflar arasında yaşanan arbede çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

