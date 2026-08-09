Yol verme kavgası cinayetle bitti

Korkunç cinayet, 7 Ağustos Cuma günü Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde yaşandı. Motosiklet tamirciliği yapan Serhat Aslan ile Memduh D. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN YARALADI

Saldırgan Memduh D., yanında bulunan bıçakla Serhat Aslan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Serhat Aslan kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Serhat Aslan, ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen iç organları zarar gören Aslan, kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, şüpheli Memduh D.'yi yakaladı. Cinayet zanlısı sorgusunu ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.