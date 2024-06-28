Yol verme kavgasında öldürülen motokurye davasında istinaf kararı belli oldu

Ankara'nın Etlik semtinde 5 Kasım 2022'de 28 yaşındaki motokurye Samet Özgül, motosikletiyle seyir halindeyken hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme sebebiyle tartıştı. Araçtan inen 3 kişi, Özgül'e saldırdı. Darp edilerek bıçaklanan genç, ağır yaralandı. Kendi imkanıyla hastaneye giden Özgül, hastanenin ilk müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özgül, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özgül'e bıçakla saldıran Halil İbrahim Demirci ile aynı araçtaki Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından dava açmıştı. Mahkeme tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ü de "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 şer yıl hapis cezasına çarptırdı.Tarafların itirazı üzerine dava dosyası istinafa gönderildi.

"SENİN ÇOCUĞUN SAĞLIKÇI, BIÇAĞIN NEREYE SAPLANDIĞINDA ÖLDÜRECEĞİNİ BİLİR"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya sanıklar Halil İbrahim Demirci, Bülent Açıkgöz, Mustafa Demirci, maktul Samet Özgül'ün ailesi ve taraf vekilleri katıldı. Mahkeme Başkanı evrakları inceledi ve maktul Özgül'ün kardeşi Berna Özgül'e söz verdi. Tüm sanıkların beraber hareket ettiklerini vurgulayan Berna Özgül "Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Maktulün annesi Hacer Baran Özgül ise, "Sen iyi bir baba olsaydın çocuğuna başka birinin çocuğunu kestirmezdin. Senin çocuğun sağlıkçı, bıçağın nereye saplandığında öldüreceğini bilir" beyanında bulundu.

"HAKLARINI HELAL ETSİNLER"

Alınan beyanları ardından Savcı mütalaasında Bülent Açıkgöz ile Mustafa Demirci hakkında 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle ayrı ayrı beraatlerine, sanık Halil İbrahim hakkında da, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını mahkemeden talep etti.

Mütalaaya karşı sanık Halil İbrahim Demirci, "Çok pişmanım, haklarını helal etsinler. Savunmamda belirttiğim şekilde hareket ettim" söyleminde bulundu. Diğer sanıklar Açıkgöz ve Demirci ise savcının mütalaasına iştirak ettiklerini belirttiler.

Dava dosyasını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanıklar Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci hakkında verdiği 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 12 şer yıl hapis cezası kararını bozdu. Kararda, Açıkgöz ve Demirci hakkında 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle yerel mahkemenin verdiği cezayı bozarak beraatlerine karar verdi.

İstinaf, yerel mahkemenin tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci hakkında "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını bozarak, yine 'kasten öldürme' suçundan takdir indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi.